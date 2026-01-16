Cómo es el proyecto de GNL de Venezuela que podría competir con Vaca Muerta

Argentina vuelve a prestarle atención a lo que sucede con Venezuela. El GNL en la mira.

Más allá de la competencia por inversiones con Vaca Muerta en el mundo del petróleo, el cambio político venezolano también podría amenazar al negocio del GNL argentino al reflotar un histórico proyecto en alianza con Trinidad y Tobago .

Curiosamente, esta pequeña isla cuenta con cuatro trenes de licuefacción con una capacidad exportadora superior a 15 MTPA que lo posiciona como el segundo jugador más importante del continente luego de los Estados Unidos.

El problema es que Trinidad y Tobago viene sufriendo un desplome de su producción gasífera desde hace muchos años que ya acumula un descenso en torno al 40% y que deja a sus plantas exportadoras sin su suministro vital.

De ahí que, hace tiempo que está negociando con Venezuela la construcción de un gasoducto submarino para conectar ambos países y desarrollar un proyecto gasífero offshore venezolano que abastezca a estos trenes que hoy no se están aprovechando por completo.

A pesar de muchas idas y vueltas, la falta de seguridad jurídica y las diferencias políticas terminaron primando y el proyecto nunca prosperó. Ahora, en cambio, muchas empresas se ilusionan con poder reflotar este vínculo que competiría directamente con el GNL argentino.

GNL Trabajador operario YPF sigue buscando socios estratégicos para su proyecto de GNL.

Oportunidades en Venezuela

La ventaja de esta inversión es que no necesita la construcción de las plantas y por eso sería mucho más económico que el Argentina LNG. Apenas se requiere de la construcción de un gasoducto de unos pocos kilómetros y el desarrollo de un campo offshore de baja profundidad y muy económico.

Shell es una de las compañías que lideran este proyecto, donde aspira a desarrollar el campo Dragón, uno de los de mayor potencial con recursos de unos 4,2 TCF. También de la mano de Shell, se destrabaría el desarrollo del campo Manatee (de unos 10 TCF) que es compartido por ambos países y por eso se complejizaba su puesta en marcha.

tag:reuters.com,2025:newsml_KBN3DY0H6 FOTO DE ARCHIVO: Shell es una de las empresas interesadas en el proyecto de GNL en Venezuela. REUTERS/Denis Balibouse/Foto de archivo

Argentina LNG

Por lo pronto, Argentina cuenta solamente con dos proyectos con decisión final de inversión como son los barcos Hilli Episeyo y MKII de Southern Energy por una capacidad total de 6 MTPA entre ambos. El consorcio integrado por Pan American Energy, Golar LNG, YPF, Pampa Energía y Harbour Energy tiene un plan que consta de la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción entre 2027 y 2028, con una capacidad inicial de 6 MTPA, ampliable hasta 22 MTPA.

Las decisiones finales de inversión se adoptaron en 2025 y el inicio operativo está previsto para julio de 2027 en el Golfo de San Matías, respaldado por un gasoducto de 500 kilómetros desde Vaca Muerta.

En una segunda etapa, YPF, Eni y XRG proyectan elevar la capacidad total hasta 18 MTPA mediante una combinación de módulos terrestres y unidades flotantes. Un acuerdo firmado en noviembre de 2025 fijó como meta un FID a mediados de 2026 y las primeras exportaciones entre 2030 y 2031.

Según la IGU, el mercado asiático ofrece ventajas logísticas y comerciales, mientras que los contratos de largo plazo resultan clave para reducir la exposición a la volatilidad.