Combustible sobre ruedas: qué son y cómo funcionan las estaciones de servicio móviles

Cómo funcionan y dónde se usan las estaciones de servicio móviles.

El viernes se rompió con 30 años de monopolio. La Secretaría de Energía oficializó la habilitación del sistema de estaciones de servicio móviles en la Argentina. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 504/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe en el plan de modernización y desregulación del sector energético.

Según informó el Gobierno nacional, el objetivo central es ampliar la cobertura territorial del expendio de combustibles . El nuevo esquema apunta a facilitar el acceso en localidades donde no existen estaciones de servicio fijas o donde la demanda no justifica inversiones tradicionales.

La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsadas por la administración de Javier Milei. En ese marco, Energía busca introducir mayor flexibilidad operativa, reducir barreras regulatorias y promover soluciones alternativas para el abastecimiento de hidrocarburos.

Las estaciones de servicio móviles no reemplazan a las bocas tradicionales. Funcionan como un complemento para zonas rurales, áreas productivas alejadas, obras de infraestructura y actividades que requieren suministro continuo de combustible.

El esquema habilitado contempla condiciones técnicas, controles y auditorías obligatorias. El expendio al público solo podrá realizarse bajo estándares internacionales de seguridad y con seguros y planes de contingencia vigentes.

Qué son las estaciones de servicio móviles

Las estaciones de servicio móviles son depósitos autónomos de combustible completamente equipados para el transporte, almacenamiento y despacho de hidrocarburos. Pueden operar de manera fija o móvil y ser trasladadas según las necesidades de abastecimiento.

De acuerdo con la Resolución 504/2025, el sistema contempla dos tipos de estaciones móviles. Por un lado, las unidades modulares portátiles y, por otro, las estaciones cisterna móviles montadas sobre vehículos adaptados.

Las unidades modulares portátiles son equipos autónomos diseñados para una instalación rápida. Están pensadas para ser trasladadas e instaladas a demanda, sin necesidad de obras civiles permanentes ni infraestructura compleja.

Las estaciones cisterna móviles, en cambio, son vehículos especialmente adaptados para transportar y despachar combustibles de forma directa. En la práctica, pueden funcionar como una estación de servicio real, pero con capacidad de movimiento.

En ambos casos, las estaciones deberán cumplir con condiciones técnicas y de seguridad basadas en estándares internacionales, como NFPA 385 y UL-2085. Estos marcos regulan el almacenamiento y manejo seguro de combustibles líquidos.

Además, todas las estaciones móviles deberán someterse a auditorías externas periódicas. También deberán contar con seguros vigentes y planes de contingencia actualizados, respetando el régimen de controles definido por la autoridad de aplicación.

Cómo funcionan y dónde se usan

El funcionamiento de las estaciones móviles está vinculado a la demanda específica de cada lugar. Su principal ventaja es la posibilidad de llevar combustible a zonas donde no existe una estación fija cercana.

En áreas rurales aisladas, obras públicas o proyectos industriales, estas estaciones permiten garantizar el suministro continuo de gasoil, nafta u otros hidrocarburos. De este modo, se evita la interrupción de tareas por falta de combustible.

El abastecimiento de cada estación móvil depende del consumo diario y de su capacidad de almacenamiento. Según el historial de uso, se define cada cuántos días debe ser reabastecida por otra unidad móvil.

Este proceso lo realiza una segunda unidad de transporte, que traslada el combustible desde el casco urbano o centro logístico hasta el punto donde se encuentra la estación móvil operativa.

Las capacidades de estos equipos pueden variar significativamente. Existen estaciones móviles diseñadas para almacenar desde 100 hasta 10.000 litros, aptas para gasoil, nafta, aceites y otros hidrocarburos.

Características

Estos sistemas suelen contar con bateas antiderrame, kits surtidores completos y equipamiento homologado y certificado. La seguridad es uno de los ejes centrales del esquema aprobado por Energía.

Otro desarrollo relevante son las estaciones móviles cisternadas compartimentadas. Estos módulos permiten acopiar, trasladar y despachar más de un tipo de combustible en un mismo equipo.

Los tanques se diseñan según la necesidad operativa de cada usuario. Además, están fabricados con materiales de alta durabilidad, pensados para un uso intensivo y transporte frecuente.

En términos logísticos, las estaciones móviles permiten un transporte más eficiente y flexible. Por eso, se posicionan como una solución clave para industrias exigentes y zonas con baja cobertura energética.