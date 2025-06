Brent volátil, shale activo: las estrategias para sostener a Vaca Muerta

Un informe de Aleph Energy estima que el breakeven de un pozo tipo de petróleo en Vaca Muerta —con rama horizontal de 2800 metros, 50 fracturas y una producción inicial de 1000 barriles por día— ronda los 45 dólares por barril para alcanzar una rentabilidad del 15% en dólares.

Con precios actuales cerca de los 60 dólares, el negocio aún es atractivo, pero una caída de 10 dólares reduce significativamente el margen, dejando menos flujo disponible para reinvertir.

El primero en vaticinar que Vaca Muerta es redituable pese a la baja del Brent fue Horacio Marín. El presidente y CEO de YPF destacó que la roca madre puede desarrollarse con un barril a 45 dólares y le quitó dramatismo a la situación. “Obviamente ganaremos menos, pero no vamos a perder”, afirmó.

El pope de la empresa de mayoría estatal manifestó que la energía se debe pensar a largo plazo y que a lo largo de su historia el barril de petróleo se situó en diferentes precios. “Yo he visto 8 dólares el barril, menos 36. Lo he visto bajar, subir, bajar, subir. Y esto es de largo plazo”, consideró.

Marín ponderó el estado de la compañía y sostuvo que es resiliente a un barril a menos de 45 dólares para desarrollar Vaca Muerta. “Lo podemos hacer a un precio todavía mucho más bajo. Mucho más bajo que esto lo podemos desarrollar. Por supuesto ganamos menos plata. Pero no perdemos plata. Y se puede desarrollar. Eso es lo que se llama break-even price en la jerga petrolera”, explicó.

La inestabilidad del Brent

“El concepto es volatilidad. Nosotros venimos poniendo en valor Vaca Muerta desde todos los ángulos de volatilidad de mercados, tanto internacional como local”, explicó Matías Weissel, director de operaciones de Vista Energy durante las Jornadas de Energía, que organizó el diario Río Negro.

La compañía desarrolló una estrategia basada en la resiliencia y la competitividad. Weissel la descompone en dos grandes ejes: eficiencia operativa y reducción de costos unitarios. “En estos 10 años de desarrollo de Vaca Muerta, hemos llegado a niveles muy similares a los del Permian, el benchmark típico, tanto en perforación como en fractura”, señaló.

No obstante, reconoció que aún hay un camino por recorrer en lo que respecta a costos. “Hoy, herramientas o servicios en la cuenca neuquina están un 30% o 40% por encima de lo que cuestan en Midland (Texas)”, indicó.

La explicación radica en la falta de competencia. Mientras que en Estados Unidos existen decenas de proveedores por categoría, en Argentina solo están presentes las compañías más grandes. “Eso obliga a cerrar contratos a largo plazo y garantizar niveles de utilización, lo que encarece todo”, detalló.

Frente a este escenario, Vista apuesta por la innovación tecnológica. Un ejemplo es el uso de arena húmeda (WetSand) en las fracturas, lo que permite ahorrar costos logísticos y reducir la huella de carbono. También incorporaron dos equipos de perforación totalmente electrificados, que ya no dependen de gasoil. “Mucho foco en eficiencia para llegar a niveles de competitividad hasta que la macro argentina permita las condiciones para una competencia como en Texas”, resumió Weissel.

Rincón de Aranda Pampa Energía Vaca Muerta shale oil petróleo (2).jpg La consultora Aleph Energy realizó un estudio sobre cuánto debe valer el Brent para que los pozos en Vaca Muerta sean rentables.

“No vamos a cambiar nuestros planes”

Rubén Seltzer, gerente de Planeamiento y Estrategia de Exploración y Producción en Pampa Energía, también se refirió a la exposición que genera el precio internacional del petróleo, aunque fue enfático en que los planes de la empresa no han cambiado.

“Preveíamos una baja del petróleo a mediano plazo. Claramente nos sentimos más cómodos con precios altos, pero no modificamos nuestros planes ni cambiamos la actividad”, afirmó.

La operadora mantiene su objetivo de alcanzar 45 mil barriles diarios hacia fines del próximo año, salvo que la caída se profundice. “Mientras se mantengan los valores actuales, seguimos adelante”, insistió.

Desde una mirada global, Seltzer aseguró que no se espera una caída sostenida de la demanda de petróleo, incluso con el avance de las energías renovables. “La demanda de energía, incluyendo la fósil, va a seguir creciendo, en parte por sectores como la inteligencia artificial”, apuntó, tras su participación en el CERAWeek.

En ese sentido, consideró que los precios no deberían caer por debajo de niveles que garanticen rentabilidad. “Puede haber cimbronazos coyunturales, como los aranceles que impone Estados Unidos, pero no vemos un escenario de precios tan bajos que lleve a una recesión en la actividad”, explicó.

Seltzer advirtió, sin embargo, que las empresas deben ajustar su funcionamiento. “El mercado no va a pagar nuestras ineficiencias. Tenemos que seguir siendo rentables aún a precios bajos”, sostuvo.

bajada del palo oeste.jpg Bajada del Palo Oeste es uno de los yacimientos estrella de Vaca Muerta.

“La capacidad de generar flujo es menor”

En tanto, Fausto Caretta, upstream managing director de Pan American Energy (PAE), ofreció una visión cruda sobre la coyuntura: “Cuando baja el precio del petróleo, la capacidad de generar cashflow es menor. Por ende, hay que regular no solo los precios, sino también cuánto se puede reinvertir”.

Caretta reconoció que los precios actuales siguen siendo rentables para el no convencional, pero ya no lo son para el convencional. “Son bajos para los convencionales, relativamente buenos para el no convencional desde el punto de vista económico”, dijo. No obstante, advirtió que incluso en el shale, el flujo neto disponible es mucho menor: “Ganas mucho menos de lo que pensabas, y lo que te queda para reinvertir también es menos. Es una bola que gira más lento”.

Este año, según el ejecutivo, es especialmente difícil por el contexto de precios bajos. “No sé si no pueden bajar más todavía”, comentó con incertidumbre.

La presión sobre el cashflow obliga a las empresas a revisar sus planes y adaptar sus presupuestos. “Es una rueda que gira más despacio”, afirmó Caretta, dejando en claro que si bien la actividad no se detiene, el ritmo depende cada vez más de cuánto flujo genuino pueda generar cada barril producido.

El Brent ofrece un panorama volátil, pero la eficiencia operativa y la resiliencia estratégica pueden sostener el desarrollo en Vaca Muerta. El foco está en la competitividad y los directivos coinciden que “el mercado no va a pagar nuestras ineficiencias”. El directivo de PAE fue contundente “cuando hay menos, se reinvierte menos”. La rueda sigue girando, pero margen es cada vez más chico.