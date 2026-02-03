A pesar de los aumentos, los combustibles están más baratos que el promedio de la última década

Los combustibles es uno de los temas sensibles de la economía argentina.

Al igual que las tarifas energéticas, los combustibles fueron de los precios que más subieron en la economía en lo que va del gobierno de Javier Milei por el piso histórico en el que se encontraban. Aun así, todavía se encuentran por debajo del promedio de la última década.

De acuerdo al análisis de la consultora Economía & Energía, l a nafta en precios constantes estuvo un 5,2% por debajo de los valores del 2024 , un 6,4% menos que el último quinquenio (2020-2025) y un 14,4% menos que el promedio de los últimos diez años.

Con el gasoil sucedió algo similar con una caída del 8,4% interanual, del 6,6% contra los cinco años anteriores y del 8,6% respecto a la media entre 2015 y 2025.

“La disminución del Brent en el mercado internacional durante 2025 (-14%) condujo a una disminución del precio del crudo en el mercado local (11%), aunque el precio en surtidor se redujo en menor cuantía, producto de la recomposición del margen de refinación, los precios de los biocombustibles y el aumento de la alícuota del ICL y CO2, que de todas formas continuó ubicándose por debajo de la normativa vigente”, explicaron desde E&E.

Cuánto combustible se puede comprar con un salario promedio

En cambio, el escenario en dólares fue distinto con una recomposición del precio de la nafta del 11,2% contra el último quinquenio y del 10,1% en el caso del gasoil. “La apreciación del tipo de cambio determinó que si bien los precios en surtidor disminuyeron valuados en pesos constantes, la contracción de su valor en dólares fue menos significativa”, agregaron.

Otro de los indicadores positivos es la comparación de cuántos litros de nafta se pueden adquirir con un salario medio registrado. En este caso, el poder de compra aumentó un 18,5% interanual para totalizar los 1.033 litros mensuales.

Este panorama repercutió en un aumento de la venta de combustibles del 3,4% en naftas y del 2,5% en gasoil respecto al 2024, con los segmentos Premium liderando esta carrera con cifras mayores a los dos dígitos (13,1% y 10,1% en cada caso).

De todas maneras, si se miran los datos del segundo semestre del año pasado, se observa una caída en el poder de compra que llega a su punto más bajo en diciembre con 959 litros mensuales, nivel un 4,5% menor al de la última década.