YPF compró el total de Refinor

YPF anunció la compra del 50% restante de las acciones de Refinor que estaban en manos de Hidrocarburos del Norte , del Grupo Integra, con lo cual pasa a controlar el 100% del capital accionario de la empresa. El precio total de la transacción asciende a USD25.200.000

La operación le permite a la petrolera nacional fortalecer su posición en el mercado energético del NOA y optimizar la logística de transporte y abastecimiento de combustibles en la región.

Refinor —que continuará operando dentro del Grupo YPF— cuenta con una red de más de 70 estaciones de servicio ubicadas en Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco, además de gestionar el poliducto que conecta Montecristo (Córdoba) con Banda del Río Salí (Tucumán).

Los planes de YPF con Refinor

Según informaron desde la compañía, el control total de Refinor permitirá asegurar la operación integral del sistema logístico, garantizando el abastecimiento y la continuidad operativa en toda la región norte del país.

YPF también adelantó que trabajará para alinear los estándares de Refinor con las mejores prácticas y procesos que promueve en toda su cadena de valor.

Por su parte, Hidrocarburos del Norte, perteneciente al Grupo Integra, es un holding argentino con inversiones en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria y servicios financieros. Hasta la concreción de esta transacción, mantenía una participación del 50% en Refinor.

Según surge del balance trimestral de YPF S.A. al 30 de junio de 2025, se registraron créditos por ventas y cuentas por cobrar con Refinor por un total de $8.478.527.468, así como pasivos por $1.086.079.722.