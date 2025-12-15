Regalito de Navidad: Horacio Marín anuncia baja del 2% en naftas YPF esta semana

Surtidores YPF listos para reducción promedio esta semana en todo el país

El presidente y CEO de YPF , Horacio Marín, confirmó una baja del 2% promedio en los precios de las naftas a nivel nacional esta semana. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, precisó durante su entrevista con Luis Majul en LN+.

Marín detalló que la medida responde al acuerdo de honestidad con los consumidores iniciado a finales de 2023. Este pacto ajusta precios según oferta y demanda , con monitoreo diario de variables como crudo internacional, tipo de cambio, impuestos y biocombustibles.

“Esta semana, a nivel Argentina, va a haber una baja del 2% en la nafta”, afirma Marín. La reducción no resulta uniforme por regiones y logística. Para el gasoil, indica ajustes diferenciados: “Uno hay que subir y uno hay que bajar”.

Horacio Marín Amcham Energy Forum 2025 (2) Horacio Marín anuncia baja del 2% en naftas durante entrevista en LN+.

Contexto de precios: Subas acumuladas y datos precisos

El anuncio llega tras un año desafiante para los bolsillos. La nafta súper en CABA subió 4,5% en el último mes (superando la inflación del 2%) y 41,2% interanual, pasando de $1.108 en diciembre 2024 a $1.564 actualmente (datos de Surtidores).

La nafta premium aumentó 3,5% mensual (de $1.738 a $1.799) y 31,31% anual (de $1.370 a $1.799). El gasoil registró 4,04% mensual y 39,84% interanual, alcanzando $1.570 por litro.

Esta baja del 2% ofrece alivio parcial, aunque el impacto varía por provincia. Fuentes del sector esperan que competidores como Shell, Axion y Puma sigan el movimiento de YPF, líder con más del 55% del mercado.

Refracs Refractura fractura trabajador operario petrolero etapas de fractura shale no convencional (1) Vaca Muerta: el activo estrella que exige competitividad global según YPF.

Apoyo a la reforma laboral y visión estratégica

Por otro lado, durante la charla con Majul, Marín respaldó la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. “El mundo cambió tanto que necesitamos modernizarnos”, declaró.

En este punto, enfatizó su necesidad para el sector energético: “Nuestro petróleo y gas compiten con las Vacas Muertas norteamericanas. Nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para exportar durante 20 años”.

El CEO valoró el balance de dos años de gestión Milei: “Estoy tan contento como estoy con YPF” y se mostró conforme con el impulso de Vaca Muerta. “Al desarrollar un activo tan bueno generamos riqueza y la sacamos del suelo. Ese es nuestro grano de arena para que Argentina se desarrolle”, explicó Marín.

Para terminar, según Marin, la política de precios de YPF prioriza transparencia y ajuste a variables reales, evitando subsidios cruzados. Esta baja del 2% refleja caída en componentes de costo, aunque expertos advierten vigilancia constante por volatilidad internacional.