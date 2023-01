Combustible, un factor clave en el costo del transporte

Asimismo, Felcman explicó que los rubros que traccionan “son justamente en primer lugar el combustible con la alta gravitación que tiene dentro de los costos. Porque además hubo un momento del año pasado en el que no había stock. Lo que sucedió en el caso particular del combustible es que luego de la invasión rusa a Ucrania el precio internacional dio un salto enorme que lo llevó casi a los niveles récord en 20 años. Entonces, el combustible no solamente se constituyó en un problema de costos para las empresas de transporte logística de Argentina, sino que también ejerció presión sobre todo en el transporte y la logística en el mundo”.

“Estamos viendo que los índices en este año en particular están dando muy por encima de la inflación minorista, cuando en otros años no ha ocurrido. O por ejemplo en el 2019, cuando la inflación minorista tocó el récord de 54%, el índice fue del 47% con un incremento relativamente menor de combustible. Pero lo que te digo es que el combustible fue un problema general para todo el transporte y la logística en el mundo, sumado a los problemas logísticos derivados de la crisis de Covid”, dijo Felcman.

Radiografía, mes a mes

El informe destacó que en diciembre este índice creció un 4%. Este valor marcó una desaceleración, ya que en septiembre el incremento fue de 6,45%, en octubre de 5,52% y en noviembre de 10,69%. “En términos mensuales, lo que dio diciembre es una desaceleración en relación a los fuertes incrementos en los meses anteriores. Pero con los costos acumulados en el transcurso del año, dieron como resultado este número tan elevado que es el más alto en veinte años”, detalló.

El mes de diciembre registró subas en rubros particulares: el combustible tiene una participación protagonista con un incremento de 4,6% y le siguen los lubricantes con el 2,5%. El informe destacó que, en los rubros vinculados al equipo, seguros sufrió un aumento relevante del 13,54%, el material rodante y reparaciones marcaron subas destacadas de 10,55% y 7,73% respectivamente. En el caso de los neumáticos, el incremento fue de 1,33%; mientras que en el rubro peajes el aumento fue de 4,43%. Los rubros personales, patentes y tasas no sufrieron modificaciones en relación con noviembre. Por su parte, Gastos Generales tuvo un ligero descenso de 1,15%.

Los costos y la inflación

Felcman explicó que “el costo del flete se mide en kilómetros, hay distintos valores. Nosotros tratamos que los transportistas no pierdan versus el costo, que traten de incrementar la tarifa de acuerdo a la suba de sus costos, que justamente en el 2022 es este gran número de 121%”

“Lo que nosotros medimos en el índice es la evolución de los costos del sector. Ahí lo que tenemos es un número mucho más alto que la inflación en 2022. Cuando en años anteriores, por ahí tuvimos costos menores que la inflación. Esto depende después de cada empresa transportista si lo puede aplicar o no”, detalló. Sin embargo, aclaró que “desde hace cinco años estamos en un contexto de alta inflación en la Argentina y justamente en 2022 tuvimos un incremento en la nominalidad”.