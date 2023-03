Presidente de Ecopetrol: "no es necesario" ir al fracking

Colombia podría ser un líder mundial en la producción de energías renovables como la eólica y el hidrógeno verde, aseguró Kattan a Reuters a última hora del miércoles, pero la compañía, la mayor de Colombia, aún debe trabajar para aumentar su producción de combustibles fósiles.

"Yo haría un esfuerzo muy grande para que la producción de petróleo llegue o se acerque al millón de barriles diarios", dijo el economista, quien fue nombrado el año pasado, subrayando que la producción de gas también debe aumentar para garantizar la soberanía energética y financiar la transición.

La producción de petróleo y gas de Ecopetrol fue de unos 720.100 barriles equivalentes de petróleo por día (boed) en el cuarto trimestre del año pasado.

La compañía está reduciendo a tres una lista de seis posibles candidatos para sustituir al presidente ejecutivo (CEO) Felipe Bayón, quien dejará el cargo a finales de este mes, afirmó Kattan.

El ejecutivo no reveló los nombres de ninguno de los candidatos y dijo no estar seguro de que se nombre a un sucesor antes de que Bayón deje el cargo. "No sé si vamos a alcanzar, pero vamos a estar cerquita por lo menos", aseguró.

Kattan rechazó la sugerencia de que la empresa pueda importar gas de Venezuela, coincidiendo con los comentarios de Bayón a Reuters este mes, afirmando que la infraestructura o no existe o se ha deteriorado demasiado para ser utilizada.

Bayón ha defendido dos proyectos piloto para probar la viabilidad del fracking, un tema controvertido en Colombia, pero Kattan dijo que desarrollar la industria era innecesario.

"Tenemos muchas otras oportunidades, ¿para qué nos metemos en fracking? No es necesario", afirmó.

Un proyecto piloto de hidrógeno verde lanzado el año pasado en la refinería de Ecopetrol en Cartagena va bien y se habla de proyectos mayores, sostuvo Kattan.

"Me gustaría construir una gran industria alrededor del hidrógeno verde donde le genere un valor agregado al país, y esa es mi gran apuesta en ese tema", concluyó.