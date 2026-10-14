Clear Petroleum consolida su servicio TRS en Vaca Muerta

En un escenario en el que Vaca Muerta continúa elevando sus niveles de actividad y exige cada vez mayor eficiencia en la construcción de pozos, Clear Petroleum consolida en la Cuenca Neuquina su servicio de Tubular Running Services (TRS), una solución integral que combina tecnología, equipamiento especializado y experiencia operativa para optimizar las maniobras de entubación.

Foco en reducir tiempos operativos, aumentar la previsibilidad de las maniobras y disminuir la exposición del personal durante etapas críticas de la operación, son las claves del Servicio.

Resultados en operaciones de la Cuenca Neuquina

Con el servicio en plena actividad, las operaciones ya están generando resultados. A fines de septiembre, Clear Petroleum participó en una operación de uno de sus clientes, en el entubado en la fase de aislación de 5 pulgadas, bajando cañería horizontal a 6.200 metros con el servicio FMS Spider y herramientas de Casing Running.

La bajada se completó en 19 horas. El FMS Spider tuvo especial relevancia durante la primera parte de la corrida, ya que permitió trabajar sin collarines ni llaves de contra y mejorar los tiempos de conexión entre 5 y 7 minutos. El caso refleja el aporte de la tecnología aplicada a la eficiencia de las operaciones y al control de las maniobras.

Tecnología aplicada al desarrollo de Vaca Muerta

La consolidación de TRS forma parte de una estrategia más amplia de Clear Petroleum orientada a sumar capacidades técnicas y soluciones que acompañen la escala y la complejidad creciente de Vaca Muerta. El objetivo no es solamente incorporar herramientas, sino integrar tecnología, procesos y conocimiento operativo para lograr intervenciones más ágiles, controladas y seguras.

“Vaca Muerta nos desafía permanentemente a buscar mayor eficiencia, incorporar tecnología y, al mismo tiempo, elevar los estándares de seguridad. TRS representa esa combinación: tecnología aplicada a una necesidad concreta de la operación, respaldada por equipos técnicos con experiencia en campo”.

Tecnología y equipamiento del servicio TRS de Clear Petroleum en Neuquén.

Clear Petroleum, sponsor de AOG Patagonia 2026

Clear Petroleum será uno de los sponsors de AOG Patagonia 2026, el encuentro de referencia para la industria de petróleo y gas que se realizará en Neuquén. La participación será una oportunidad para presentar las capacidades que la compañía ya tiene desplegadas en la región y fortalecer el vínculo con operadores, clientes, proveedores y referentes del sector.

En ese marco, el martes 20 de octubre Clear Petroleum realizará una muestra exclusiva para clientes actuales y potenciales en su “TRS Lab”, ubicado en Neuquén. La actividad permitirá conocer de cerca el equipamiento, las herramientas y el funcionamiento del servicio, además de intercambiar experiencias con el equipo técnico responsable. Contará con la participación especial de Ianina Zanazzi, piloto profesional con mas de 25 años en el automovilismo que se ha desempeñado en distintas categorías con una fórmula de éxito clave, el trabajo en equipo con técnicos e ingenieros. Misma formula que aplica Clear para brindar un servicio de excelencia a sus clientes.

Quienes deseen participar de la muestra deben escribir a [email protected] Los cupos son limitados.