Clear Petroleum activa Las Heras-Cañadón Escondida y promete reactivar campos maduros históricos

Más de 80 trabajadores se suman a Clear Upstream en Las Heras: arranca la reactivación de dos yacimientos históricos. Foto: Clear Petroleum

Clear Petroleum asumió formalmente este 1 de diciembre de 2025 la operación del bloque Las Heras – Cañadón Escondida , en el corazón de la Cuenca del Golfo San Jorge. Con más de 80 nuevos trabajadores incorporados en las últimas 48 horas, la compañía refuerza su apuesta por los activos convencionales maduros de Santa Cruz y marca un nuevo hito en su expansión upstream en la provincia.

Los días 1 y 2 de diciembre se realizaron las jornadas de bienvenida de la Unidad de Negocio Clear Upstream. El primer día se completó la incorporación administrativa del personal y el segundo, en el Centro Cultural de Las Heras, todo el equipo se reunió para alinear objetivos y plan de acción 2026-2030.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 11.05.58 (1) ‘Recuperarlos y volver a hacerlos producir como se merecen’: el compromiso de Clear con campos maduros de Santa Cruz. Foto: Clear Petroleum

Durante el encuentro, los directivos hicieron énfasis en tres pilares innegociables: integridad, excelencia operativa y seguridad. Ezequiel González, Director de Personas & Cultura, repasó los más de 30 años de trayectoria de la empresa, sus 9 líneas de servicios y su presencia tanto en yacimientos convencionales como no convencionales en todo el país.

Por su parte, Gabriel Conte, Gerente de Medio Ambiente y Seguridad, detalló la cultura de seguridad “de reglas inquebrantables” que rige todas las operaciones. Lo acompañaron Ricardo Becerra (Seguridad Patrimonial) y Florencia Tosi (Salud Ocupacional) para profundizar en protocolos y alcance.

image Las Heras – Cañadón Escondido: Clear Petroleum asume la operación y promete producción sustentable con tecnología y seguridad. Foto: Clear Petroleum

"Ponerlos de pie"

Leonardo Deccechis, Director de Negocio Clear Upstream, fue tajante al definir la misión en estos campos históricos: “Estos yacimientos vieron pasar décadas de trabajo que hicieron crecer a la provincia de Santa Cruz y que forjaron a miles de trabajadores. Clear entra con una convicción innegociable: recuperarlos, ponerlos de pie y volver a hacerlos producir como se merecen”.

Deccechis resaltó tres ejes estratégicos: Producción sustentable, respuesta tecnológica a los desafíos de campos maduros y mejora sustancial de tiempos operativos

Además, subrayó el compromiso con las personas: “Queremos que cada persona que ingresa a Clear sienta que llega a un espacio donde la seguridad, la capacitación continua y el trabajo responsable son pilares esenciales”.

Sergio Martel, responsable de Operaciones y Mantenimiento de ambos yacimientos, se incorporó con entusiasmo: “Clear es una empresa de gran trayectoria y experiencia en la Cuenca y en campos maduros. Como equipo vamos a trabajar con foco en eficiencia y productividad para lograr un crecimiento sostenible”.

image La empresa contrató a más de 80 nuevos trabajadores en las últimas 48 horas. Foto: Clear Petroleum

Un hecho histórico

Varios trabajadores coincidieron en calificar el momento como “histórico” tanto para la compañía como para la industria petrolera santacruceña.

La puesta en marcha de Las Heras – Cañadón Escondida se suma a otros activos que la compañía ya opera en la provincia y refuerza su estrategia de revitalizar campos convencionales con tecnología y management moderno. El objetivo final: generar valor energético, priorizar empleo local y contribuir al desarrollo sostenible de la Cuenca del Golfo San Jorge.