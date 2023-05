Aseguran que Power China financiará el Gasoducto Néstor Kirchner

Hacia fines de junio se estima que ya esté en funcionamiento el primer tramo del gasoducto que transportará el gas de Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires, luego, se continuará con la obra desde Salliqueló hasta la localidad santafesina de San Jerónimo.

La novedad difundida por la funcionaria que dirige la cartera energética, se suma a la posibilidad de que Brasil financie la provisión de tubos para la segunda fase de la obra.

Hoy, el Gobierno Nacional salió a celebrar el avance de las conversaciones con Lula Da Silva para financiar la compra de tubos para la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner e incluso dio por cerrado el acuerdo, a pesar de que todavía faltan resolver varios puntos en las negociaciones.

El anticipado festejo del ala albertista encabezado por Santiago Cafiero comenzó a partir de un comunicado de la Cancillería brasileña que destaca que “ya no existen obstáculos legales para la intervención del BNDES y que Brasil avanzará en financiamientos para permitir la exportación de productos brasileños".

“Ya en esta segunda mitad de 2023, con el gasoducto operativo, ahorraremos 2.000 millones de dólares, eso se duplicará para el año siguiente, con una mejora fiscal de 4.200 millones”, dijo Royon. Y destacó: “La construcción de la primera etapa es un esfuerzo íntegro del Estado argentino, que puso todos los recursos para su financiamiento.

A esto se suman obras complementarias como la reversión del Gasoducto Norte y la instalación de plantas compresoras que consolidarán la capacidad de transporte local y los flujos necesarios para alcanzar el autoabastecimiento en materia de gas.

“Cuando esté todo completo vamos a estar habilitados para comenzar a exportar un volumen considerable de gas tanto a Chile como también a Brasil y Uruguay” aseguró Royon.

https://twitter.com/FlaviaRoyon/status/1663622324665438211 Junto al ministro @SergioMassa y la delegación argentina nos reunimos con representantes de Gezhouba, PowerChina y State Grid, empresas del sector energético chino. Abordamos proyectos estructurales para cambiar la matriz energética de nuestro país y acordamos su financiamiento. pic.twitter.com/ogEVvHaCzY — Flavia Royon (@FlaviaRoyon) May 30, 2023

La secretaria hizo hincapié en que las obras en curso apuntan a revertir una balanza energética negativa, donde la sustitución de importaciones impactará positivamente en las cuentas públicas y en la mejora de la competitividad industrial del interior de la Argentina.

“En particular, el sector energético en particular tiene la posibilidad de brindarnos un costo de gas mucho más competitivo, lo que le permite al estado nacional un ahorro en subsidios. Además, el Gasoducto Néstor Kirchner no impactará positivamente sólo en el sector de usuarios residenciales, también es fundamental para el desarrollo de nuestra industria, porque otras ramas de la actividad económica, como la minería en el Norte, van a contar con gas”.