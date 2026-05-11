Blue Sky Uranium avanza en Patagonia: pruebas metalúrgicas e ingeniería para Ivana

Blue Sky Uranium avanza en Río Negro con acuerdos clave de ingeniería y metalurgia para el Proyecto Ivana.

El proyecto de uranio y vanadio más avanzado de Argentina dio un paso decisivo. Blue Sky Uranium Corp. anunció que su empresa operadora de joint venture Ivana Minerales S.A. (IMSA) ejecutó acuerdos de servicios con M3 Engineering & Technology y el Saskatchewan Research Council (SRC) para el avance del Proyecto Ivana , ubicado en Río Negro .

Los contratos establecen el marco técnico para optimizar la recuperación metalúrgica, respaldar el diseño de ingeniería y avanzar en la evaluación económica del yacimiento, con miras a estudios de Pre-Factibilidad y Factibilidad .

Un depósito estratégico en Patagonia

El Proyecto Ivana se encuentra en la provincia de Río Negro y se caracteriza por mineralización de uranio y vanadio en superficie, apta para minería a cielo abierto de baja relación de descapote y procesamiento convencional. El proyecto cuenta con acceso vial, transporte ferroviario cercano y proximidad a puertos de aguas profundas sobre el Atlántico, condiciones que lo posicionan como uno de los desarrollos uraníferos más competitivos de la región.

: "Con la ejecución de estos acuerdos nos mantenemos dentro de nuestro cronograma para avanzar en el Proyecto Ivana y liberar el valor potencial de este significativo depósito de uranio y vanadio. Los acuerdos con M3 y SRC reúnen experiencia de ingeniería y metalúrgica de clase mundial que será crítica para optimizar la recuperación de uranio y vanadio y avanzar el proyecto hacia la siguiente etapa", dijo Nikolaos Cacos, presidente y CEO de Blue Sky Uranium Corp.

Programa de pruebas metalúrgicas

IMSA firmó un contrato con el SRC para la realización de un programa integral de pruebas metalúrgicas en los laboratorios de esa institución en Canadá. La Fase I contempla aproximadamente 900 kilogramos de material mineralizado, compuesto por tres muestras representativas de mineralización de baja, media y alta ley provenientes del depósito Ivana. Las muestras ya llegaron al laboratorio del SRC y el inicio de los ensayos es inminente.

El programa incluirá:

Caracterización mineralógica detallada

Pruebas de beneficiación , incluyendo scalping y frotación por atricción

, incluyendo scalping y frotación por atricción Pruebas de lixiviación en botella en condiciones alcalinas y ácidas

en condiciones alcalinas y ácidas Análisis de cinética de extracción de uranio y vanadio y consumo de reactivos

Los resultados de esta fase definirán los parámetros óptimos de procesamiento y podrán derivar en una Fase II que incluya lixiviación en agitación, circuitos de extracción por solventes para separar uranio y vanadio, pruebas de precipitación de productos, y evaluación de filtración y gestión de relaves.

Ingeniería de clase internacional para la factibilidad

En paralelo, IMSA suscribió acuerdos con M3 Engineering & Technology Corporation (Estados Unidos) y M3 Argentina S.R.L. para la provisión de servicios de ingeniería, asesoramiento y consultoría en el marco del programa de estudio de factibilidad del Proyecto Ivana.

M3 es una firma de ingeniería con reconocimiento internacional y amplia trayectoria en diseño, ingeniería y desarrollo de instalaciones mineras y de procesamiento metalúrgico. Su rol abarca:

Coordinación de ingeniería y servicios de asesoramiento técnico

y servicios de asesoramiento técnico Integración de resultados metalúrgicos en el diseño del flowsheet de procesamiento y configuración de planta

en el diseño del flowsheet de procesamiento y configuración de planta Evaluación de alternativas de procesamiento y optimización de parámetros de recuperación

y optimización de parámetros de recuperación Coordinación multidisciplinaria de ingeniería de procesos, planificación minera, infraestructura y obras civiles

de ingeniería de procesos, planificación minera, infraestructura y obras civiles Estimación de costos de capital y operación como parte del marco técnico-económico de los estudios futuros

La firma también asegurará que los resultados del programa metalúrgico del SRC queden incorporados de manera efectiva en el diseño de ingeniería y el desarrollo de procesos.

Además de los programas anunciados, actualmente se desarrollan en el Proyecto Ivana:

Estudios de línea de base ambiental y gestión de permisos

y gestión de permisos Investigaciones hidrogeológicas y análisis de fuentes de agua

Las fases futuras prevén investigaciones geotécnicas, ingeniería minera, ingeniería civil e ingeniería de procesos, todos insumos necesarios para los estudios económicos venideros.

El esquema del joint venture y el respaldo financiero

El Proyecto Ivana opera bajo un joint venture entre Blue Sky y su socio Abatare Spain, S.L.U. (COAM). Según el acuerdo vigente, COAM financiará gastos acumulados de US$ 35 millones para adquirir una participación indirecta del 49,9% en el depósito Ivana. Adicionalmente, COAM posee la opción de incrementar su participación hasta el 80% en la empresa conjunta mediante la finalización de un estudio de factibilidad y el financiamiento de costos y gastos de hasta US$ 160.000.000 para el desarrollo y construcción del proyecto hasta alcanzar la producción comercial.

La empresa conjunta también dispone de una Opción de Compra para adquirir el 100% de ciertos objetivos de exploración —incluyendo Ivana Este— propiedad de una subsidiaria de propiedad total de Blue Sky, sujeta a determinadas condiciones.

Una apuesta por el nuevo distrito uranífero

Blue Sky Uranium se posiciona como referente en el descubrimiento de uranio en Argentina. Su proyecto insignia Amarillo Grande representó el descubrimiento interno de un nuevo distrito minero con potencial para abastecer tanto al mercado doméstico argentino —en plena expansión nuclear— como a mercados internacionales. El recientemente incorporado proyecto Corcovo demuestra potencial para albergar un depósito de recuperación in situ.

Con la ejecución de estos acuerdos con M3 y el SRC, el Proyecto Ivana consolida su posición como el desarrollo uranífero más avanzado de Argentina y refuerza la hoja de ruta hacia una eventual decisión de producción.

FUENTE: Comunicado de Blue Sky Uranium