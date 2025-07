Bioetanol: "no creemos en un libre mercado absoluto"

Jaldo llamó a los legisladores presentes a respaldar las políticas del sector desde el Congreso, al señalar que “necesitamos leyes que permitan que el bioetanol no solo se consolide, sino que crezca”. Por su parte, Sadir destacó el trabajo conjunto alcanzado en la Liga Bioenergética de las Provincias y remarcó que “a pesar de las diferencias, logramos un proyecto consensuado que beneficia a nuestras provincias”. Sáenz, en tanto, expresó que “el triángulo del azúcar somos nosotros” y subrayó que “el consenso es la clave”, al tiempo que sostuvo que “no puede irle bien al país si a nuestras provincias les va mal”.

El mercado del bioetanol

Uno de los momentos más esperados del encuentro fue el panel “El bioetanol en la industria sucroalcoholera”, donde participaron representantes de ingenios del NOA. Catalina Rocchia Ferro, de Compañía Azucarera Los Balcanes, enfatizó la importancia de la previsibilidad normativa al afirmar que “no creemos en un libre mercado absoluto. Esta industria ya invirtió. El corte del 6% es lo que garantiza previsibilidad y crecimiento con responsabilidad”. También destacó el potencial del corredor bioenergético del centro del país, impulsado por provincias como Córdoba.

bioetanol Argentina planta.jpg

El panel fue moderado por Jorge Etchandy, gerente del IPAAT y secretario de la Liga Bioenergética, quien remarcó que “el desarrollo del bioetanol es un proyecto colectivo que une a la región”. Agregó además que “tenemos capacidad instalada, experiencia y tecnología; necesitamos decisiones que respalden ese camino y reconozcan el aporte real de esta industria al país”.

En el segundo panel, titulado “Actualidad Argentina del Bioetanol”, autoridades nacionales y provinciales debatieron sobre la legislación vigente, el futuro del corte obligatorio y la inserción internacional de los biocombustibles. Durante el intercambio se destacó que actualmente el 27% de la caña de azúcar se destina a la producción de bioetanol, una proporción que permitió triplicar la producción en los últimos tres años.

Competencia desleal

El cierre institucional estuvo a cargo de Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, quien sostuvo que “la competitividad de esta industria no es una promesa, es una realidad gracias a inversiones concretas”. Feijóo remarcó que “la caña de azúcar exige planificación a largo plazo, porque es un cultivo plurianual de alto costo. No pedimos subsidios, pero sí igualdad de condiciones y que no haya competencia desleal con productos importados subsidiados”. Además, pidió reglas claras y estables, y sostuvo que “la principal agroindustria del norte argentino necesita previsibilidad para sostener su desarrollo”.

Feijóo también fue enfático al señalar que “bienvenido Vaca Muerta, pero también bienvenida la bioenergía. No es uno u otro. Argentina necesita todo lo que tenga para potenciar sus industrias. Y nosotros ya estamos listos para eso”. Entre los reclamos del sector se mencionó la necesidad de mantener el corte obligatorio, habilitar cortes superiores en mercados libres y autorizar el uso de motores flex y kits de conversión.

Con una gran convocatoria y la presencia de referentes públicos y privados de todo el país, la jornada cerró con un mensaje claro: el bioetanol no es solo una alternativa energética, sino una realidad presente con enorme proyección de futuro para una Argentina que apuesta a una matriz más limpia, equilibrada y verdaderamente federal.