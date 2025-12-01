Biocombustibles: el Gobierno volvió a actualizar los precios del biodiesel y el bioetanol para diciembre

La Secretaría de Energía de la Nación fijó nuevos precios para el biodiesel y el bioetanol destinados a la mezcla obligatoria con gasoil y nafta, respectivamente, a través de las resoluciones 485 y 486 publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

En comparación con los valores vigentes en noviembre, la medida implica subas de casi el 5% en el bioetanol de caña de azúcar y en el de maíz , mientras que el biodiesel registró un incremento del 5,11% , con valores que regirán durante diciembre y hasta que se determine una nueva actualización.

Nuevo precio para el biodiesel

Mediante la Resolución 485/2025, la cartera a cargo de María Carmen Tettamanti determinó en $1.775.230 por tonelada el precio de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil.

El valor aplica para todas las operaciones que se realicen durante diciembre de este año y se mantendrá vigente hasta la publicación de un nuevo precio. La norma también estableció que el plazo de pago no podrá superar los 7 días corridos desde la fecha de emisión de la factura.

La medida indica que "las actuales condiciones del mercado de biodiesel ameritan la determinación de un nuevo precio".

Nuevos valores para el bioetanol de caña y de maíz

Asimismo, a través de la Resolución 486/2025, la Secretaría de Energía fijó los precios mínimos de adquisición del bioetanol destinado a la mezcla obligatoria con naftas. Para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, el valor quedó en $963,926 por litro, mientras que el bioetanol de maíz se estableció en $883,464 por litro.

Ambos precios regirán también durante el último mes del 2025 y representan los valores mínimos a los que deberán concretarse las operaciones de comercialización en el mercado interno. En este segmento, el plazo máximo de pago se definió en 30 días corridos desde la fecha de la factura.

De acuerdo con el texto oficial, la actualización de los precios se enmarca en un contexto de emergencia económica y energética. En ese sentido, la decisión remite a la Resolución 373/23 de Energía, mediante la cual se aprobaron los procedimientos para el cálculo de los precios del bioetanol de caña de azúcar y de maíz para su mezcla obligatoria con nafta. A su vez, recuerda que esa norma habilita a introducir modificaciones cuando se detectan desfasajes entre los valores resultantes y los costos reales de elaboración.

También prevé ajustes excepcionales cuando los precios puedan generar distorsiones en el valor del combustible fósil en el surtidor, una situación que, según se indica, "resulta necesario atender" en el actual escenario de la actividad.

bioetanol Argentina planta.jpg La decisión implica incrementos de casi el 5% en el bioetanol de caña de azúcar y en el de maíz.

La situación del sector de los biocombustibles

Ambas resoluciones se inscriben dentro del marco de la Ley 27.640 de Biocombustibles, que delega en la autoridad energética la fijación de precios para asegurar el abastecimiento del mercado interno, y evitar distorsiones en el valor final de los combustibles.

Cabe recordar que, a comienzos de noviembre, el Gobierno nacional ya había avanzado con una serie de medidas. En ese momento, se determinó una actualización del 6,2% en el valor del biodiesel, con el objetivo de "atender los reclamos del sector y acompañar a las empresas productoras".

Biocombusibles _ Planta Biodiesel - bios.jpg Desde el Gobierno explican que las medidas buscan permitir la reactivación de plantas que habían frenado su actividad

Según información oficial, el nuevo esquema de precios busca permitir la reactivación de plantas que habían detenido su actividad por falta de rentabilidad. En paralelo, y ante el incremento de los precios del aceite de soja, principal insumo del biodiesel, la cartera dependiente del Ministerio de Economía dispuso una reducción transitoria del porcentaje de mezcla obligatoria en gasoil, que pasó del 7,5% al 7%. La medida apunta a moderar el impacto en el precio final del combustible y en los costos logísticos.

Desde el Gobierno de la Libertad Avanza señalaron que todas estas decisiones fueron adoptadas a fin de "preservar la estabilidad del mercado, proteger a los consumidores y garantizar previsibilidad al sector productivo”.