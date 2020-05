Relevaron lo que dejó Trident en la mina de Andacollo

Mientras el gobierno provincial a través de CORMINE relicitará la búsqueda de un socio privado para reactivar la mina, se cumplió una orden judicial preventiva para evitar daños materiales y ambientales del proyecto.El titular de CORMINE recorrió las oficinas de Andacollo y en yacimiento de Huaraco en compañía de un escribano, personal de la Subsecretaría de Medio Ambiente y un oficial de justicia.

"Los delegados de los mineros han colaborado mucho en la realización de esta medida. Es una buena impresión, yo espero ser parte de la solución de acá para adelante", indicó Irigoyen en contacto con la prensa de Andacollo. "Estamos retomando el control del proyecto para encontrar una solución a esta cuestión", remarcó.

"Entiendo la situación de los trabajadores. La gente que no cobró sus sueldos son empleados de Trident Southern Explorations, no de CORMINE. La responsabilidad es de esa empresa y no nuestra, por el contrario, estamos a través de una medida judicial solicitada por nosotros", apuntó el funcionario provincial.

Los trabajadores tuvieron problemas con sus sueldos el año pasado cuando Trident aseguró que la crisis macroeconómica del país la había desfinanciado. Tras llegar a un acuerdo, hubo una tregua pero el freno con la pandemia del nuevo coronavirus destapó más irregularidades en el yacimiento. Los mineros viajaron a la ciudad de Neuquén para reunirse con autoridades provinciales y de la justicia, incluso cortaron la ruta 22 para hacer visible su reclamo.

Al respecto del futuro del proyecto minero de Andacollo, Irigoyen señaló: "La solución la empezamos ahora al retomar la ocupación de las minas y las instalaciones. De acá en adelante empezar una nueva etapa de licitación entre cuatro y seis meses con las empresas interesadas que hay y las nuevas que se sumen".

En relación a potenciales interesados en continuar con el proyecto, la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, había explicado: “desde lo formal no se ha transmitido nada a la Provincia, pero por las características del proyecto, de manera informal han llegado manifestaciones de interés de algunas empresas”.

