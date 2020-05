Alma Sapag a Cabandié: "Habla con total impunidad"

La réplica llega luego de que Cabandié dijera días atrás que por primera vez la cartera que encabeza hizo una inspección en áreas no convencionales. "Los residuos son alarmantes", había asegurado. "Es increíble. Con el grado de utilidades que tienen son capaces de dejar piletas de restos de hidrocarburos, maquinarias en desuso, contaminando napas freáticas, el ambiente y el aire", había criticado a las petroleras.

En su texto, en el que también invita al ministro a visitar la provincia para interiorizarse de primera mano sobre la producción no convencional, Sapag le dice a Cabandié que "la Provincia ha hecho un esfuerzo titánico para lograr el tan soñado autoabastecimiento de gas y de petróleo, logrado el año pasado después de más de diez años de viajes interminables, de trabajos a conciencia y de la participación de especialistas y expertos de todo el mundo que junto a nuestros técnicos, profesionales y trabajadores, han desarrollado técnicas novedosas aplicando las tecnologías más modernas conocidas en el mundo".

La diputada le recuerda que "más del 50% de la actividad en nuestra Provincia, la lleva adelante YPF", la petrolera controlada por el Estado Nacional que explica en buena medida que la producción de shale oil y shale gas hayan sido posibles en el país.

En ese contexto, lo invita a soliciatarle a "YPF toda la información que necesite acerca del cuidado ambiental y de todas las normas de seguridad ambiental obligatorias e implementadas", al igual que al resto de las operadoras.

La diputada neuquina también le envía, por fuera de la nota, un extenso detalle sobre la política ambiental de la provincia, reglamentaciones y sobre el tratamiento de los residuos y el uso de agua en el sector petrolero.

En su nota al ministro, se refiere al impacto que declaraciones como las que hizo el ministro pueden tener en las empresas que invirtieron miles de millones de dólares en el país: "Me llama la atención que usted efectúe semejantes acusaciones que en boca de un ministro nacional puedan llevar dudas a los mercados bursátiles y financieros acerca de la verosimilitud de los dichos de nuestras concesionarias como es el caso de YPF o Exxon o Shell o Chevron o Total o Pluspetrol o Vista, para citar algunos ejemplos".

"Usted habló 'con total impunidad' y manifestó que las empresas se manejan con 'total impunidad'. La mayoría de las empresas que usted refiere cotizan en bolsa u obtienen préstamos internacionales y uno de los requisitos exigidos es justamente la demostración clara del cumplimiento de las normas ambientales y la presentación de los certificados que prueben que están libres de pasivos ambientales", expresa Sapag.

Al reseñar una etapa trascendental del despegue de los no convencionales en el país, la diputada neuquina le dice que "la ex Presidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner) y mi hermano Jorge, ex gobernador de la Provincia del Neuquén, coincidieron en el año 2012, para diseñar esta exitosa y novedosa política de Estado del desarrollo de los recursos del gas y del petróleo con técnicas nuevas, a propuesta de nuestra Provincia y con el respaldo nacional".

Más adelante, la legisladora comenta el proceso de provincialización de los recursos naturales establecido en la Constitución de 1994, concretado en el 2006.

"A instancias del ex Presidente Néstor Kirchner, se sancionó la ley nacional denominada 'corta', que hizo efectiva esa transferencia del dominio enviando a las Provincias todos los expedientes de las concesiones de gas y de petróleo", dice. Desde entonces, explica la diputada, las provincias ejercen el poder de "autoridad de aplicación con todos los poderes de administración y de policía", el poder concedente en materia de inversiones, y la autoridad de "ejercer el control ambiental y de dictar todas las normas necesarias en las que Nación a través del Congreso dicta los presupuestos mínimos".

Luego de invitarlo a la provincia, Sapag se refiere al desarrollo del shale neuquino como una "tarea gigantesca realizada con el esfuerzo de muchos".

"Estamos por supuesto humildemente abiertos a todas las sugerencias y a todos los aportes intelectuales y materiales que se puedan y deseen aportar. Hasta aquí hemos resuelto, como Provincia, todos los problemas que se nos han ido presentando. Y necesitamos del aporte del gobierno nacional para más y mejor infraestructura", le plantea.

Por último, en su nota explica que "solo queremos de los funcionarios nacionales que compartamos el régimen de gobierno federal que organizaron nuestros constituyentes. Que comprendan el esfuerzo de las Provincias que son anteriores a la misma Nación. (...) Y que cuando como funcionarios nacionales como usted JUZGUEN a las administraciones provinciales, lo hagan con todos los fundamentos válidos y pruebas contundentes. Y que tenga en cuenta señor Ministro que las PALABRAS de un funcionario nacional de su nivel, pueden construir. Pero también pueden ser especialmente destructivas en razón de la misión noble que usted tiene asignada cuál es el cuidado del medio ambiente".