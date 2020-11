“Tuvimos una caída histórica en el valor del petróleo y del consumo de combustible. Tuvimos que aceptar un artículo 223 (de la ley de contrato de Trabajo), enviando al personal a sus casas, con reducciones de sueldo y con mucha incertidumbre acerca de lo que iba a suceder”, recordó el ex intendente.

“La situación era sacar adelante a YPF, no perder los puestos de trabajo de los compañeros, tratamos de acercar los aportes y fuimos entendiendo que no podíamos seguir en medio de una lucha que no traía beneficios a nadie”, expresó.

Rucci resaltó la labor del secretario general de petroleros, Guillermo Pereyra, a quien consideró como persona clave para llegar a los acuerdos y mantener siempre abierta una puerta del diálogo con las petroleras.

Señaló que a partir de la firma del acuerdo de sustentabilidad y con la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a Loma Campana la situación comenzó a cambiar para bien y de manera paulatina ya que "los trabajadores están volviendo a sus puestos de trabajo".

En ese sentido, expresó: “Tuvimos pasos gigantes para que esto empiece a funcionar, había mucho temor de perder los puestos de trabajo, pero los pudimos sostener, pero realmente es otra situación diferentes a la de hace unos meses atrás”.

“La visita del presidente nos dejó tranquilidad, tuvimos respuestas inmediatas, estamos avanzando mucho en cuestiones muy importantes para el pueblo, empujando obras que hemos solicitado y trabajando también en conjunto con la Fundación YPF”, manifestó entusiasmado el líder petrolero.

En ese sentido, manifestó que “la Fundación YPF presentó un plan para a construir un Centro de Formación y Capacitación, con un edificio de 3500 metros cuadrados, ya está aprobado, está el proyecto ejecutivo, que se suma al desembarco de la Universidad Nacional del Comahue”.

“Podemos darle a nuestros jóvenes la posibilidad de insertarse en esto nuevo, que es la extracción no convencional, tenemos que prepararlos para que no lleguen trabajadores de otros lugares porque no tenemos gente capacitada”, puntualizó.

También indicó que desde la Fundación YPF anunciaron refacciones en el Nucleamiento 5, el Centro de Adultos, que también valoró como muy importante y aseguró que seguirán gestionando para traer todo lo que necesite la localidad.

“Estamos parados en el centro de Vaca Muerta, entendemos que somos un lugar estratégico, con un 5 % recién de desarrollo, lo que nos da muy buenas perspectivas de crecimiento para el futuro”, concluyó esperanzado el ex jefe comunal.