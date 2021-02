YPF conectó el pozo lateral más extenso en Vaca Muerta

La compañía completó 291 etapas de fractura, casi la mitad de las 662 realizadas en enero. Además movilizaron sets de fractura en Loma Campana y La Caverna, que junto a La Amarga Chica es considera por la empresa un triángulo de alto desarrollo.

En el caso del bloque de Bandurria Sur, YPF sumó como socios en enero de 2020 a Shell y Equinor, luego de que Schlumberger vendiera su parte. Es una de los yacimientos que más está creciendo en Vaca Muerta e incluso durante el 2020 pudo exportar algo de shale oil. Según pudo confirmar +e a través de fuentes de la compañía, su pozo horizontal más extenso ya se encuentra conectado.

En la actualidad, YPF tiene 41 equipos de torre activos en Vaca Muerta. De ese total, 11 son de perforación y 30 de terminación. En la ventana de gas están abocados siete de esos perforadores, con el objetivo de duplicar la producción de shale gas antes del mes de mayo y en el marco de los compromisos del Plan Gas.Ar. Desde el tercer trimestre de 2019, YPF no tenía equipos en la zona de gas activos.

YPF tiene una producción de 70.000 barriles diarios de shale oil y unos seis millones de metros cúbicos diarios de gas no convencionales (entre shale y tight). Recientemente, la compañía controlada por el Estado nacional anunció su plan de inversiones para el año 2021: desembolsará u$s 2.700 millones, de los cuales u$s 1300 millones tendrán como destino el desarrollo del no convencional.