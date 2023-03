Vaca Muerta puede parar si no se avanza con la evacuación aérea

La asamblea del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa en Añelo dejó en claro que no se retrocederá ni un paso en las negociaciones paritarias y que se podría paralizar Vaca Muerta si no se avanza en la evacuación aérea .

“A veces tenemos accidentes y no tenemos cómo llegar a Neuquén para que atiendan a los compañeros en los centros asistenciales. A veces se nos quedan en el camino. Eso lo hemos planteado a las empresas para que tengan un avión y un helicóptero para que puedan evacuar a los trabajadores”, subrayó.

Marcelo Rucci asamblea Añelo Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa (1).jpeg

“Vista, YPF, Tecpetrol, Pluspetrol y PAE ya se comprometieron (a implementar el transporte aéreo en sus yacimientos) y eso va ser una realidad. Pero acá hay más productoras y le digo a esas productoras que no se quieren sumar y que no valoran la vida de mis compañeros que no van a laburar si no se ponen detrás de esto también”, advirtió.

En este sentido, el dirigente gremial cuestionó que las empresas hacen una distinción de los trabajadores. “Para nosotros no hay trabajadores de primera o de segunda categoría. Todos los trabajadores petroleros tienen los mismos derechos y deben tener los mismos derechos para trasladarse ante cualquier accidente en forma rápida y eficiente”, subrayó.

“A las empresas que todavía siguen dando vueltas con el helicóptero le decimos que, si no están todas dentro del acuerdo de evacuación aérea, vamos a parar Vaca Muerta hasta que lo estén”, advirtió.

“No puede ser que solo piensen en la producción, tienen que pensar en los trabajadores y en su familia. No puede ser que salgan a decir que han multiplicado la producción, las etapas de fractura y después no quieran poner un helicóptero para poder evacuar a nuestros compañeros cuando se accidentan. No se lo vamos a permitir”, destacó Rucci.