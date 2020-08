Vaca Muerta: ExxonMobil se queda con Los Toldos II Oeste

El gobierno neuquino otorgó una nueva concesión de explotación no convencional de hidrocarburos. Se trata del área Los Toldos II Oeste, operada por la empresa ExxonMobil Exploration Argentina. Con este nuevo proyecto, la provincia suma un total de 39 concesiones no convencionales. La operadora tenía hasta este momento un permiso exploratorio y decidió quedarse en el bloque de petróleo no convencional.