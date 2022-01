Vaca Muerta creció y la infraestructura le puso un techo

Con varios meses atravesados por la campaña electoral, los conflictos sociales y las urgencias de la crisis económica, hubo cuestiones clave que no tuvieron resolución, como la nueva ley petrolera y la licitación del nuevo gasoducto troncal hasta Buenos Aires y Santa Fe.

Los pozos cada vez más productivos del shale evidenciaron que las demoras en inversiones en transporte de petróleo y de gas ponen un techo al desarrollo, así como de la necesidad de consolidar el mercado exportador y de alcanzar una regulación más acorde a la realidad de la nueva etapa de Vaca Muerta. A continuación, un repaso por los principales temas energéticos que marcaron el año.

> Elefantes: el conflicto en Salud que paralizó a Vaca Muerta por 21 días

Centenares de millones de dólares en pérdidas fue el saldo que dejó en la industria petrolera la protesta de los trabajadores autoconvocados de la Salud Pública de Neuquén, que bloquearon durante tres semanas en abril los accesos a los principales yacimientos de Vaca Muerta. En mayor o menor medida, toda la cadena de valor de la industria sufrió graves perjuicios. Por el lado de las operadoras, las pérdidas superaron los u$s 250 millones por los costos improductivos que significó dejar en stand by 25 plataformas de perforación junto con sets de fractura, equipos de pulling, workover y coiled tubing. Se paralizó la producción por 3,5 millones de metros cúbicos diarios de gas y más de 9000 barriles diarios de petróleo, y el Estado provincial perdió $100 millones en ingresos por regalías.

SFP_Paro de salud cortan ruta añelo camiones parados (32).JPG Trabajadores autoconvocados de la salud cortar la ruta en Añelo e impiden el paso de camiones. Foto: Sebastián Fariña Petersen/LMNeuquén.

> Plan Gas: sobra producción y falta infraestructura

Pese a la paralización de las actividades durante gran parte del mes de abril por los cortes de ruta, la producción de gas en Neuquén registró este año un crecimiento significativo tras la puesta en marcha del Plan Gas.Ar. La Secretaría de Energía de la Nación asegura que su implementación permitió un ahorro de importaciones por u$s 1150 millones en la proyección para este 2021. El escenario de compras al exterior, en particular de GNL, pudo haber sido peor, consideran en la cartera que conduce Darío Martínez, ante el escenario mundial de precios altos. En los últimos meses, la producción local se vio limitada por la saturación de la capacidad de transporte del sistema que abastece al mercado interno. Para no poner límite al desarrollo de los yacimientos, este verano se exportará gas en firme a Chile.

plan gas gasoducto.jpg

> Sistema de gasoductos: Nación decidió financiar las obras con fondos del Tesoro

El presidente Alberto Fernández decidió incorporar fondos presupuestarios para completar el financiamiento de la primera etapa del gasoducto entre Vaca Muerta y la provincia de Buenos Aires -denominado Presidente Néstor Kirchner- y sus obras complementarias, previstas en el Sistema de Gasoductos Transport.Ar Producción Nacional. La obra, que viene con demora de un par de años tras el fracaso de la licitación durante el gobierno de Macri, permitirá hacer viable el desarrollo del gas no convencional de Neuquén, además de potenciar la capacidad exportadora a países vecinos y generar un mayor ahorro fiscal y de divisas. La Secretaría de Energía y la empresa estatal IEASA deben avanzar en el llamado a licitación pública. Los trabajos se iniciarán con aportes del Tesoro y fondos del Impuesto a las Grandes Fortunas.

Darío Martínez - Alberto Fernández - Gasoducto.jpg

> Ley petrolera: el proyecto que expuso en carne viva la rivalidad entre Martínez y Gutiérrez

Tras casi dos años, en 2021 salió a la luz la Ley de Promoción a las Inversiones Hidrocarburíferas, impulsada por el secretario de Energía Darío Martínez. El proyecto apenas alcanzó a ser presentado en comisión en el Senado, donde quedó cajoneado desde el inicio de la primavera. Significó el eje de confrontación durante la campaña electoral que enarboló el gobernador Omar Gutiérrez como símbolo de la defensa de los recursos provinciales. El articulado de la ley que busca promover mayores saldos exportables de petróleo y gas es complejo y cosecha cuestionamientos de las provincias productoras, de las compañías petroleras y desde el ala kirchnerista de Nación. A nivel político, acentuó aún más la confrontación entre Martínez y Gutiérrez.

Darío Martínez vs Omar Gutiérrez.jpg

> Vaca Muerta: explosivo crecimiento del petróleo

Durante 2021, el petróleo de Vaca Muerta consolidó la ventana exportadora que se abrió durante la pandemia. Este año, más del 10% del crudo de Neuquén se colocó en destinos como Estados Unidos, Chile, Brasil y Países Bajos. El explosivo crecimiento de la producción -la más alta en 17 años para la provincia-, junto con los mejores precios de exportación, de hasta 10 dólares por barril de diferencia con el mercado interno, abrieron los mercados extranjeros para el crudo neuquino. Ese incremento presiona sobre la infraestructura necesaria tanto para transportar el crudo como para realizar su carga en las terminales portuarias. En la última parte del año se debieron aplicar restricciones a la carga en el sistema que lleva el crudo hasta Puerto Rosales.

petroleo1.jpg La producción de petróleo crece de la mano de Vaca Muerta.

> Mal año para Oldelval: entre el retraso de las obras en el oleoducto y el derrame en Catriel

El 2021 fue un año complicado para la empresa que transporta el petróleo de Vaca Muerta. Con un gerente interino desde septiembre, la compañía es cuestionada por el retraso en las obras de reactivación de estaciones de bombeo existentes. La demora hizo que el sistema quedara al tope de su capacidad para enviar crudo a Puerto Rosales, tras el fuerte crecimiento de la producción que muestra Vaca Muerta desde agosto, con tasas de incremento del 7% al 8% al mes. Es curioso que no se haya previsto la suba cuando los accionistas de la compañía son las principales productoras de la cuenca. En ese escenario, se produjo un grave derrame por la rotura de un ducto en cercanías de Catriel, cuya afectación al ambiente aún se está dimensionando.

ducto oldelval rotura derrame petrolero Las imágenes de la rotura en uno de los ductos de Oldelval que provocó el derrame de petróleo en la provincia de Río Negro.

> Petroleros: Pereyra dejó la conducción tras 38 años y Rucci asumió el liderazgo

Luego de 38 años, el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa tiene un nuevo secretario general, Marcelo Rucci, quien reemplazó al histórico Guillermo Pereyra. Poco antes de la elección que lo consagró con el 85% de los votos, Rucci perdió a su compañero de fórmula, Richard Dewey, quien falleció en un accidente automovilístico. Si bien Pereyra seguirá al frente de la mutual petrolera y será hombre de consulta, el nuevo secretario general deberá afianzar su propio liderazgo, que se había caracterizado por un estilo combativo. Al frente del gremio más fuerte de la Patagonia, Rucci adelantó que uno de los objetivos para 2022 será discutir un nuevo convenio colectivo de trabajo, ya obsoleto ante las nuevas prácticas laborales en Vaca Muerta.

RUCCI PEREYRA _ Petroleros.jpg

> Escenario 2022: obras en ductos, suba de tarifas, subsidios y precios de los combustibles

El escenario de precios de 2021 puso en evidencia que las compañías que operan en Vaca Muerta están en condiciones de aumentar rápidamente la producción. Los pozos son rentables aun con precios desacoplados de los internacionales. Sin embargo, urgen las inversiones en infraestructura para que el desarrollo del shale no llegue a su techo. Las obras que puso en marcha Oldelval solo servirán para atender el crecimiento de 2022. Los nuevos gasoductos estarán para el invierno 2023, si es que se avanza en su licitación y construcción. Los aumentos de tarifas de luz y gas, la segmentación para bajar subsidios, serán cuestiones centrales que debe saldar internamente Nación. El descongelamiento de los combustibles será otra clave.