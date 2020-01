Petrogas perdió una licitación y no continuará prestando servicios para YPF en sus áreas no convencionales. Si bien el contrato pasa por completo, entre los más de 300 empleados corrió la preocupación sobre su futuro y estabilidad. La nueva empresa será AESA, que fue la ganadora del nuevo contrato. Según los trabajadores, el comercio local se vería perjudicado porque AESA no tiene base en Cutral Co sino en Añelo.