"Aunque celebramos el diálogo constructivo que están llevando adelante gobierno nacional, provincial, sindicatos y operadoras, lo que más nos preocupa es que las PYMES de la provincia, vinculadas al sector hidrocarburífero, siguen estando fuera de la mesa de diálogo y que ninguno de esos grandes títulos aborda su problemática", apuntó un comunicado difundido por las comisiones directivas de la Cámara Empresarial Industrial Petrolera y Afines (CEIPA) y la Cámara Patagónica de Empresas de Servicios Petroleros (CAPESPE).

"Las pymes de la provincia de Neuquén enfrentan una situación de crisis profunda que, a diferencia de lo sucedido en tiempos pasados nada tiene que ver con factores internacionales sino exclusivamente con malas decisiones de nivel nacional. Esta compleja situación, se asimila para nuestras empresas locales, a las condiciones de una tormenta perfecta de múltiples factores que queremos hacer oír a las nuevas autoridades nacionales para que sean consideradas en las medidas a tomar", sostienen en el comunicado conjunto.

CEIPA y CAPESE indican que tras el DNU 566 y la caída de la actividad, a la que consideran la más baja desde 2014, afectó a las pymes que presetan servicios en el upstream. En ese sector, la activad de perforación se redujo considerablemente y las empresas regionales hasta vieron afectado su nivel de actividad en alrededor de un 90%. A esto se suma un reclamo que ya viene desde los inicios de aquel controvertido decreto de Mauricio Macri: una cadena de pagos estirada que pasó de los habituales 30 a 60 días a 60 a 120 días casi como norma.

"Es 'vox populi' en la industria que algunas empresas, para no incumplir con los plazos de pago “patean” las certificaciones de servicios o 'habilitas'. Todo, a costas de las Pymes", remarca el texto del sector de los pequeños y medianos empresarios con actividad en Vaca Muerta. "En paralelo, se da una situación por demás injusta. Las grandes empresas por un lado demoran los pagos y en el mismo acto exigen cumplimientos estrictos en los planos fiscal y sindical a sus proveedores", añaden.

"La tormenta es aún más grave", sentencian las pymes. Así apuntan contra los "contratos integrados" que incluyen servicios en un paquete que sólo pueden prestar grandes empresas. Y apuntan como ejemplo a AESA, subsidiaria de YPF, que recientemente venció a una histórica en la región como Petrogas, firma de Cutral Co formada luego de la privatización y que tenía empleados con varios años de antigüedad y últimamente se desempeñaba en áreas no convencionales.

"Estos contratos integrados que, en los hechos, no implican mayor eficiencia o reducción de costos, están dejando sin trabajo a las empresas locales. 'Excelencia Operacional' será el nuevo desafío que implementará YPF con sus proveedores. De parte de CEIPA y CAPESPE, esperamos entonces también 'Excelencia Operacional' dentro de YPF: en el control documental, en la certificación de servicios, en la evaluación de nuevos proveedores y, entre otras, en el llamado a licitaciones abiertas invitando a todos. Nuestras cámaras no exigen que se contrate a sus asociados, pero si pedimos, igualdad de oportunidades, que se respete la normativa provincial de “Compre Neuquino” y que no existan abusos de posición dominante", señalan.

CEIPA y CAPESE fijan así su postura ente el parate en el sector hidrocarburífero de la Cuenca Neuquina y describen su día a día. Lo que esperan es que en las mesas de diálogo que vienen sean considerados estos planteos puesto que "son las pymes, y no solo las grandes empresas, las que generan trabajo, las que conocen el territorio, las que invierten en la provincia y las que han colaborado fuertemente a tener una cada vez mas competitiva, sustentable y segura Vaca Muerta".

