TotalEnergies tiene el superpozo más productivo de Vaca Muerta

La novedad fue anunciada por el director de Operaciones de Total Austral, Joaquín Lo Cane, durante su presentación en el evento Vaca Muerta Insights.

Superó al superpozo de Exxon

“Hemos puesto en producción un pozo que se llama La Escalonada 12, donde hemos podido alcanzar picos de 4.000 barriles día de producción y el promedio de febrero fue de 3.664 barriles”, destacó, superando la marca que había establecido ExxonMobil en Bajo del Choique con el BdC-10(h), que en 2021 alcanzó los 3.283 barriles diarios.

“La performance de este pozo confirma el gran potencial del bloque”, afirmó, y aprovechó para despejar dudas sobre los rumores de venta: “Estamos muy contentos en Argentina y vamos a seguir”, sostuvo, en referencia a las versiones que indicaban un posible retiro de la compañía de sus cuatro áreas en la cuenca.

No obstante, La Escalonada es un área petrolera, algo que no está en el core del negocio de TotalEnergies en el país —centrado en el gas—, por lo que no se descarta que la empresa escuche ofertas si son convenientes. En ese mismo sentido, Lo Cane señaló que evalúan proyectos de GNL en Argentina, aunque advirtió que para avanzar se necesitan “reglas competitivas y estables de largo plazo”.

La Escalonada, bloque que TotalEnergies comparte con Shell y GyP, está ubicado en el corazón de Vaca Muerta, lindero a activos de Pluspetrol. En el sector no se descarta que esta área pueda ser ofrecida al mercado si llega una propuesta atractiva, en línea con los recientes movimientos, como la compra de los activos de ExxonMobil por parte de Pluspetrol.

Actualmente, TotalEnergies aporta el 12% del gas que se consume en la Argentina, consolidando su rol clave en el desarrollo energético del país.