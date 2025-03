"YPF no tiene ninguna negociación abierta con Petrobras"

YPF tiene toda su atención puesta en Vaca Muerta, pero no descuida las posibilidades que puede generar el offshore. Si bien los resultados del Pozo Argerich no fueron los esperados, la industria espera que encontrar resultados similares a lo que se dieron en las costas de Namibia.

YPF cuenta con 6 bloques offshore en el Mar Argentino, además, posee un área en el offshore de Uruguay. Los 7 bloques de YPF se encuentran en Etapa Exploratoria.

En la CAN tiene las áreas CAN - 102, CAN - 100 y CAN - 114, en la cuenca de Malvinas Oeste tiene el bloque MLO - 123. En la cuenca Argentina Norte (CAN), las áreas a explorar están en promedio a más de 300 km de las costas bonaerenses.

En el marco de la cuarta edición del Vaca Muerta Insights, el presidente y CEO de YPF sostuvo que el offshore es muy caro y “si no tiene alta productividad, está frito”.

Socios para el offshore

Tal como adelantó +e, YPF decidió avanzar en un farm out para conseguir nuevos socios que permita seguir explorando el potencial del Mar Argentino. Lo que se busca es crear una sinergia que genere un esquema para que los actores que tengan el know how de cómo perforar los bloques que se encuentran en la Cuenca Argentina Norte.

“Estamos viendo con una empresa de las mejores del offshore, la posibilidad de que ellos si perforan antes del 27, seguramente vamos a pedir una aprobación rápida”, consideró Marín.

No hay negociación con Petrobras

En este sentido, el pope de la compañía descartó que YPF tenga negociaciones abiertas con Petrobras para que se haga cargo de las operaciones. “No es Petrobras y no tenemos ninguna negociación abierta con Petrobras”, aseveró.

Asimismo, el presidente de la compañía destacó que ni YPF ni ninguna de las empresas argentinas tiene el know how para para perforar en aguas ultra profundas. “Hay que hacer lo que sabés hacer y respetar al que sabe hacer”, afirmó.

“Le vamos a dar la operación y habría un porcentaje con el cuál se queda YPF a cambio de todo. Y ahí vuela YPF, vuela, porque ahí tenemos 17.000 kilómetros cuadrados, que es más de la mitad de Vaca Muerta”, subrayó Marín.