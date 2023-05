"Sin Vaca Muerta tendríamos un escenario medio catastrófico"

El ministro de Producción e Industria de Neuquén, Facundo López Raggi , se refirió a la sequía que afecta a buena parte del país y, en este contexto, r emarcó la importancia de Vaca Muerta para contrarrestar su impacto en las cuentas públicas . “No me imagino un escenario sin Vaca Muerta porque sería medio catastrófico”, aseguró.

En este sentido, el funcionario se refirió a la polémica relación del sector de los hidrocarburos con el agro por el recurso hídrico en la zona de El Chañar. “Obviamente el agua para el no convencional se sigue utilizando y es clave para esa actividad. Sin agua la actividad no se puede realizar”.

“Entonces, lo que me parece es que tenemos agua que termina en el mar y tenemos agua que se puede utilizar con las prioridades claras como están establecidas: primero para producción y luego para el resto de las actividades, servicios e industrias, en este caso para el no convencional, que también es fundamental para la zona en cuanto a los empleos y actividad económica que genera”, explicó López Raggi.

Con el antecedente de El Chañar, el Gobierno de Neuquén encara una obra hídrica de 32 millones de pesos en la zona de Tratayén y de este modo, renace la polémica sobre el uso del agua de los canales de riego.

“No es un debate en tanto que se puede usar el agua para producción agropecuaria. Eso es lo que se tiene que asegurar. Habiendo agua disponible, yo entiendo que se podría utilizar y debería ser en beneficio además de los productores, que es un poco lo que se venía planteando desde hace un tiempo, que terminó con algunos conflictos ahí en una zona del Chañar”, remarcó el funcionario.

En este contexto, la pregunta que surge es: En Tratayén, ¿está previsto sacar agua para lo no convencional? Según López Raggi, “No desde los canales, ya lo restringió Recursos Hídricos. Yo me estoy refiriendo al agua que toman del río, pero en forma ordenada, como se planteó. Se estableció una regulación que era necesaria no para aclarar la situación de uso de agua y, sobre todo, para definir quién la administra y quién la puede comercializar”.

