San Antonio Este suma 6.324 caños para el gasoducto que alimentará el GNL

Los caños llegan por mar a San Antonio Este, parte de los 12 embarques previstos para la obra.

El Puerto de San Antonio Este sostiene su ritmo operativo en la logística del San Matías Pipeline , la obra clave para transportar el gas de Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro y avanzar con el proyecto de Gas Natural Licuado ( GNL ) . La terminal terminó de descargar 3.495 caños del cuarto buque y espera un quinto barco con otras 2.829 unidades. Entre ambos embarques, se incorporan 6.324 caños al circuito logístico.

El buque Top Marine completó sus operaciones el pasado fin de semana, tras descargar 3.495 caños. En tanto, para este jueves 15 estaba programado el arribo del Propel Passion , el quinto de la serie, que transporta otras 2.829 unidades destinadas a la obra.

La operación integra un cronograma de 12 buques previstos para abastecer la construcción del gasoducto que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías. Mientras tanto, avanzan los trabajos de traslado de materiales y las primeras excavaciones sobre la traza.

La terminal ya cuenta con 18 hectáreas para el acopio de caños, materiales e insumos.

Un puerto con actividad sostenida

La continuidad de los arribos consolida el papel estratégico del Puerto de San Antonio Este en los proyectos energéticos que se desarrollan en Río Negro. Para acompañar este movimiento, la terminal amplió su infraestructura de almacenamiento con 10 hectáreas adicionales y alcanzó una superficie total de 18 hectáreas destinadas al acopio de caños, materiales e insumos.

Esta capacidad permite sostener las operaciones de descarga y almacenamiento de los materiales que luego se trasladan hacia los distintos frentes de construcción. El operativo completo contempla la llegada de aproximadamente 40.000 caños distribuidos en 12 embarques, lo que representa un importante movimiento de transporte y servicios logísticos asociados.

Cada caño mide cerca de 12 metros y 36 pulgadas de diámetro; se requerirán más de 9.950 camiones.

Del puerto a la traza: el gasoducto avanza en territorio

El San Matías Pipeline ya inició una nueva etapa: el traslado terrestre de caños desde San Antonio Este hacia los sectores de acopio próximos a la traza y las primeras tareas de excavación. La logística incluye la participación de empresas de transporte rionegrinas, que intervienen en el movimiento de materiales desde el puerto hacia los diferentes sectores de obra.

Cada caño mide aproximadamente 12 metros de longitud y 36 pulgadas de diámetro. Su distribución demandará más de 9.950 cargas de camión a lo largo del proyecto. Así, el movimiento portuario se vincula directamente con el despliegue de la construcción sobre el territorio provincial y genera demanda de transporte, logística y servicios asociados.

El gasoducto de 472 kilómetros llevará gas de Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías.

El gasoducto tendrá una extensión de 472 kilómetros y capacidad para transportar hasta 27 millones de metros cúbicos de gas natural por día desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina. Con una inversión estimada de USD 1.300 millones, abastecerá las futuras unidades flotantes de licuefacción previstas por Southern Energy en el Golfo San Matías, destinadas a la exportación de GNL.

La llegada de nuevos buques, el fortalecimiento de la infraestructura portuaria y el avance de los trabajos sobre la traza forman parte de un mismo proceso. Ese proceso posiciona a Río Negro como protagonista de la nueva etapa exportadora de la Argentina.

FUENTE: Gobierno de Río Negro