"Los pozos de Vista son 25% más productivos que los de Permian"

Garoby recordó en que en 2012, cuado YPF indicó el primer proyecto en Vaca Muerta, “en Argentina no se perforaban pozos horizontales ni direccionales, los equipos de perforación databan de 40 años de antigüedad en promedio, no había know how para la perforación de pozos horizontales, no había bombas para fracturar. Fue necesaria una actualización de la tecnología para recién empezar a probar el potencial de Vaca Muerta. Solo entre 2012 y 2016 las empresas de servicios invirtieron cerca de 3.000 millones de dólares en equipamiento”.

“Hoy Vaca Muerta ya no lo discute nadie, todo el mundo coincide que es la gran oportunidad tiene el país”, aseguró el COO de Vista.

“Ya hemos asegurado el autoabastecimiento de petróleo en el país y ya se está exportando sistemáticamente desde hace un par de años, por lo tanto Vaca Muerta ya no es una utopía, es una realidad”, dijo.

Aunque advirtió que falta generar condiciones para que siga llegando inversión. “Es importante regularizar el acceso a divisas, que las compañías que invierten en Vaca Muerta puedan luego acceder a repatriar divisas para el pago e dividendos o deuda, eso es calve para cualquier empresa que quiera traer dinero del exterior”, consideró Garoby.

“Es necesario hoy que Vaca Muerta sea una política de Estado. Todavía nos falta que Vaca Muerta esté blindada y el plan de crecimiento no cambie por las circunstancias del momento”, añadió.

Y señaló que es necesario modificar el marco regulatorio del sector hidrocarburíefero, que está pensado en la escasez, para asegurar el abastecimiento al mercado local. "Hoy ya está abastecido, necesitamos cambiar la normativa de manera de fomentar la exportación y la generación de divisas”, dijo el COO de Vista.

Aseguró que para 2030 se puede alcanzar una producción de un millón barriles diarios generar exportaciones por 20 mil millones de dólares al año.

Mientras que Jeremy Martin, vicepresidente de Energía y Sostenibilidad del Institute of the Americas, destacó que “el mundo esta cambiando el consenso de hace décadas sobre el concepto de seguridad energética. Es crucial hacer un balance entre la necesidad imperiosa de respaldar nuestras economías modernas con la demanda de energía y que a la vez la oferta sea de fuentes más sostenibles”.

“El papel del gas será muy importante, constituye una piedra angular para la seguridad energética y económica. En el corto y mediano plazo sigue siendo parte de la transición a un futuro más sostenible”, consideró, y destacó el rol que jugará Vaca Muerta en ese sentido.

“Con la ampliación de infraestructura este país puede convertirse en un exportador energético regional en el corto plazo, aprovechando los recursos de Vaca Muerta. Tal vez a largo plazo sea un exportador de GNL, aprovechando las oportunidades que vienen del mercado”, dijo.