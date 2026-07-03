Los países de la región que miran las petroleras argentinas para encontrar otra Vaca Muerta

La búsqueda por nuevos plays no convencionales en América Latina ya comenzó. Varias petroleras argentinas empiezan a analizar el potencial de otros países para exportar el conocimiento adquirido en la cuenca neuquina, inspiradas por el éxito de Vaca Muerta , hacia cuencas latinoamericanas.

El tema fue motivo de debate en el Argentina Market Briefing 2026 organizado por S&P Energy, donde disertaron referentes de Tecpetrol y PAE . Ricardo Ferreiro fue contundente al destacar las oportunidades que existen en el no convencional de Colombia, México y Venezuela.

Por su parte, Fausto Caretta agregó el caso de Brasil, aunque destacó que primero están analizando otros no convencionales argentinos como el D-129 o Palermo Aike. "El conocimiento del no convencional lo podemos exportar a otras cuencas de Argentina, Brasil o Colombia. Esas ventajas, si las restringimos solamente a Vaca Muerta, no le vamos a estar sacando todo el jugo", afirmó.

Nuevos aires políticos

El timming de las declaraciones no es casual y se relaciona con los cambios políticos de la región que están dando lugar a gobiernos mucho más abiertos a la inversión en los no convencionales.

El ejemplo más claro es el de Colombia, que intentó avanzar en este sentido ya en la presidencia de Iván Duque y encontró mucha resistencia entre las comunidades. Eso fue tomado por su sucesor Gustavo Petro, que utilizó el tema en su campaña presidencial al mostrarse como el mayor representante “anti fracking”.

YPF continuará explorando el potencial de Palermo Aike.

Ahora, en cambio, el reciente ganador Abelardo de la Espriella afirmó que desde el día uno de su presidencia avanzará en la promoción del desarrollo no convencional. Otra empresa presente en la Argentina que está interesada en esta apertura es la colombiana Geopark, que también intentaría trasladar el know how adquirido en la cuenca neuquina para revertir su caída en campos maduros del país cafetero.

El desafío del financiamiento

El gran desafío para que esto ocurra pasa claramente por la búsqueda de financiamiento, un punto que todavía falta resolver en Vaca Muerta, aunque los países vecinos gozan de una macroeconomía más estable con mejores tasas de interés y mayores opciones crediticias.

Según Ferreiro, “el financiamiento va a determinar la velocidad del crecimiento. Después de octubre apareció una oportunidad y la mayoría de las empresas salimos al mercado y la aprovechamos. Pero ahora viene una escala mucho mayor. De 8.000 o 9.000 millones de dólares por año, Vaca Muerta va a necesitar inversiones por 25.000 dólares al año. Para conseguir ese dinero se necesita la confianza del mercado”.

En ese sentido, contó que Los Toldos II Este “se va a desarrollar en cuatro horizontes simultáneos en un pad de ocho pozos. Es la primera vez que se hace de esta manera para minimizar el efecto parent-child”.