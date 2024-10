Horacio Marín: "estoy abriendo el mercado del GNL para todos"

Se trata del paso previo para comenzar a negociar la venta de GNL a dos compañías designadas por el gobierno indio. “Es un número altísimo”, aseguró Marín, sin dar más precisiones sobre el volumen de gas que entrará en juego.

GNL argentino a Europa

El máximo directivo de YPF se reunió días atrás con los gobiernos de Alemania, Italia y Hungría, y con dos petroleras supermajors. Ya hay acuerdos de confidencialidad para iniciar las tratativas.

Ya establecido el interés, en los próximos meses comenzará la negociación de los contratos de compraventa de GNL. Marín destacó la importancia de asegurar "offtakers", es decir, empresas que se comprometan a comprar el GNL a largo plazo. El objetivo es tener al menos el 70-80% de la producción vendida antes de tomar la decisión final de inversión.

Horacio Marín - Chairman y CEO de YPF

Los contratos de compraventa asegurados son fundamentales para buscar financiamiento de bancos internacionales para la construcción de la infraestructura necesaria, que incluyen dos nuevos buques licuefactores en una primera etapa y un planta onshore en una segunda fase, junto con las terminales de exportación.

El proceso de negociación no es rígido y está abierto a diferentes variantes para optimizar el proyecto y adaptarlo a las condiciones del mercado.

"Ahora o nunca"

“La ventana son dos años para cerrar los acuerdos. Es ahora o nunca”, aseguró Marín. Se estima entre 2028 y 2029 estarían disponibles los dos barcos que se construirían para producir GNL desde Punta Colorada, Río Negro. Aunque todo el detalle del proyecto quedará definido cuando se pase a la etapa de FEED (front end engeniering design) es decir la ingeniería de detalles que demandará una inversión de unos 180 millones de dólares.

Es ahí donde la malaya Petronas tendría decidido abandonar el proyecto. “Es una decisión empresarial y no es para dramatizar”, indicó el presidente de YPF.

img-press-First-Gas-for-PETRONAS'-First-Floating-LNG-Facility-01.jpeg El proyecto Argentina LNG permitiría al país ser el quinto productor exportador neto de GNL del mundo.

Y aclaró que la petrolera malaya nunca estuvo comprometida a portar la multimillonaria inversión que demandará el proyecto Argentina LNG. “El MOU firmado no dice que Petronas iba a poner 30 mil millones de dólares. Para hacer esta inversión gigante tenés que tener los offtakers, tener el proyecto con un 70 u 80% vendido. Entonces te das vuelta y vas a los bancos a buscar financiamiento”, explicó.

“Depende de si, en diciembre Petronas se queda o no, o ingresa otro socio, se va a tomar la decisión final de cómo se realiza el proyecto”, agregó.

Un proyecto para toda la industria

“Quiero ser claro, el proyecto Argentina LNG no es de YPF, es de todos. Estoy abriendo el mercado para todos, no para YPF, y muchos de los dueños de otras compañías están contentos. Es un círculo virtuoso espectacular para la Argentina lo que estamos haciendo liderando desde YPF con el resto de las compañías para que todos tengamos la misma rentabilidad, no estamos tomando posición dominante. Venimos a aumentar la torta de la Argentina no a un suma cero y pelearnos por proyectos”, se entusiasmó Marín.

Y aseguró lo mejor para la industria es que todos se suban al Argentina LNG, aún con sus proyectos propios como es el caso de PAE con el buque Hilli Episeyo, porque de lo contrario las compañías comenzarán competir y a “vandalizar el precio interno de los proyectos”.

Para poder avanzar con los contratos de venta de GNL, en febrero de 2025 YPF abrirá una oficina en Londres. Para ello, “vamos a traer tipos extraordinarios de la energía a nivel mundial”, señaló Marín.

El directivo de la petrolera nacional espera tener la decisión final de inversión o FID de los dos barcos licuefactores este año, y dos años después avanzar con la planta onshore.

El objetivo no es solo vender GNL solo a corto plazo, sino asegurar un flujo de exportaciones constante que beneficie a Argentina a largo plazo. Marín tiene como meta alcanzar un volumen de exportación de 30 millones de toneladas de GNL al año, equivalentes a 120 millones de m3 diarios de gas, que es más que toda la producción de la provincia de Neuquén, la principal productora del país.