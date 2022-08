Gutiérrez pidió consensos para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

Esta segunda edición de la conferencia sobre petróleo, gas y energía es organizada por IN-VR y The Energy Circle y culminará este miércoles, en el Hilton Hotel, con la participación de autoridades nacionales, provinciales y líderes de empresas.

“Hoy tenemos en desarrollo industrial intensivo 2.500 kilómetros, es decir el 8% de Vaca Muerta”, explicó el gobernador y señaló que “eso ha generado que provea el 45% del petróleo y el 52% del gas que se produce en el país”. “Tenemos 2.000 pozos ejecutados y hoy es récord, en la provincia, la cantidad de trabajadores tanto del petróleo y el gas como de la construcción”, agregó.

“Cuando hay consensos se avanza, no se retrocede; se crece y se progresa”, sostuvo y, tras señalar que “Vaca Muerta es política de Estado”, subrayó que no sólo impulsa el desarrollo de Neuquén, sino que impacta y derrama en las economías de las provincias y del país “¿Es posible seguir avanzado?” preguntó Gutiérrez y respondió: “Sí, para eso hemos presentado un plan de desarrollo al 2030”.

Omar Gutiérrez Summit Argentina Energy.jpeg

Señaló que para lograr los objetivos que en definitiva beneficiarán al país todo, es imprescindible “articular y consensuar con el Gobierno Nacional las obras de infraestructura que son necesarias”; como así también es necesario actualizar normas y construir consensos “que permitan brindar las seguridades sociales, sindicales, empresariales, culturales y económicas”, que requiere el progreso.

Gutiérrez también se refirió a este presente de récords provinciales y subrayó que, “en Neuquén, la máxima producción de gas ha sido superada, 91 millones de metros cúbicos por día”; mientras que, en petróleo, “esperamos, a diciembre de este año, perforar el techo de 308 mil barriles por día”. Esos logros que comenzaron a edificarse con los primeros pilotos de no convencionales en 2012, tienen su correlato en indicadores económicos que reflejan las mejoras en la calidad de vida de la población. “La provincia de Neuquén ha generado, en los últimos diez años, un crecimiento del empleo privado del 31,5%, cuando la media del país fue del 15%”, resumió el gobernador.

“Es necesario que nosotros podamos llegar con las obras de infraestructura y transporte para atender a las economías regionales, a las industrias, los comercios y los domicilios que hoy -en el país- nos están esperando; luego también es necesario llegar al mercado regional -Chile, Brasil, Uruguay- para después llegar al plano internacional más lejano, por ejemplo, Europa”, explicó sobre los caminos hacia el autoabastecimiento y la exportación de hidrocarburos a gran escala.

“No se pueden aplicar reglas de juego distintas a las que existen en el mundo entero, no es dándole la espalda al mundo que nos vamos a poder desarrollar”, dijo y señaló que “hoy la Argentina tiene una gran posibilidad de la mano de la energía, el litio, los alimentos y el turismo”. “Me entusiasma ver en Vaca Muerta y su desarrollo, la posibilidad de generar en origen para ampliar y diversificar la matriz económica y productiva de la provincia”, concluyó.