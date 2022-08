En agosto, Vaca Muerta llegará a su pozo número 2000

El encuentro organizado por la Cámara de Comercio Argentina-Texana (ATCC) en Neuquén permitió reunir a los referentes de la industria de los hidrocarburos no convencionales que tienen inversiones tanto en Vaca Muerta como en Texas. ¿Tiene algo que envidiar a nivel de eficiencia el shale neuquino a Permian o Eagle Ford?

"Sería pretencioso decir que Vaca Muerta puede enseñar a las empresas en Texas, pero si podemos mostrar todo el conocimiento que hemos incorporado lo hemos hecho de manera muy rápida y siendo eficaces en la instrumentación", señaló el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro en diálogo con +e en el marco del encuentro de la ATCC.

"Quedan en evidencia los resultados de producción y eficiencia que se han logrado y que no tienen mucho que envidiar a la actividad no convencional que se lleva en Estados Unidos", apuntó. La producción de gas en Neuquén durante junio último fue de 90,18 millones de metros cúbicos por día y en petróleo se llegó a 267.739 barriles diarios. Casi el 90% de ambos segmentos es estrictamente no convencional.

Monteiro mencionó que el próximo paso es generar escala y para eso serán necesarias condiciones para continuar con niveles de productividad en alza. El nuevo gasoducto y la ampliación del sistema de oleoductos será clave. Pero también la posibilidad de incorporar tecnología, algo que en el contexto actual tiene limitaciones por las restricciones a las importaciones y las dificultades argentinas con el dólar.

"En nuestra provincia tenemos entre 32 a 34 equipos de perforación, según la semana, y entre ocho y nueve sets de fractura operativos. Si proyectamos un escenario de crecimiento moderado, que viene de la mano de las obras de infraestructura de evacuación tanto de petróleo como de gas, necesitamos incorporar equipos y también insumos y tecnologías que hagan a la industria más sustentable", describió.

"Tenemos que adoptar prácticas para que la actividad hidrocarburífera no convencional que tenemos en Neuquén la podamos hacer cada día mejor con menor huella de carbono para cumplir con los requerimientos que el mundo fija al sector energético"

"Estamos cumpliendo los primeros diez años de desarrollo no convencional en Argentina y en la provincia de Neuquén, inclusive ahora en el mes de agosto se van a estar perforando el pozo número 2000 en Vaca Muerta", contó el funcionario provincial en el marco de la actividad de la cámara que vincula negocios entre Argentina y Texas que se llevó a cabo el 9 de agosto.