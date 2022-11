El envejecimiento de los insumos críticos de Vaca Muerta

Por caso, en octubre el número de etapas de fractura realizadas fue de 1.236 pero muchos sets tuvieron problemas para importar válvulas, por lo que utilizaron algunas nacionales que no tuvieron la performance que se esperaba. Una ventaja fue que Halliburton introdujo un set de 12 horas continuas (no de 24 horas como ya está acostrumbrada la industria).

“YPF tiene más de la mitad de las etapas de fractura y lo hace con tres sets, mientras que el resto de las operadoran lo hacen con seis sets que se van rotando”, señaló Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage y fundador de Contactos Energéticos.

“Por parte de la eficiencia, hay algunos drivers como el uso de dual frac -o simul frac, según como lo llame el proveedor- en la mayor cantidad de pads posibles, que es la fractura de dos pozos al mismo tiempo y tenés un 30% de eficiencia por set de fractura”, describió en contacto con +e.

“El desafío es mejorando la productividad y aumentando la eficiencia de toda la cadena de valor. El simul frac, por caso, necesita de una cadena de suministros que esté bien aceitada”, planteó Ernesto Díaz, vicepresidente para Latinoamérica de la consultora Rystad Energy. “Productividad y costos van de la mano”, agregó.

Mercado interno y externo

El famoso “corredor verde” que adelantó Sergio Massa, apenas asumido como ministro de Economía y como parte de sus anuncios en agosto durante la Oil & Gas Patagonia, no alcanza a las empresas de servicios especiales. A esas firmas no les conviene traer herramientas, en particular perforadores y sets de fractura, por la liquidación oficial del dólar.

Además, sucede que para cuidarlas de posibles roturas, y ante la falta de acceso a los repuestos importados, las operan de forma más lenta, por debajo de su eficiencia óptima.

El envejecimiento de los insumos y repuestos críticos puede provocar una relentización de la actividad. Muchos equipos e instalaciones de Vaca Muerta son cero kilómetro o tienen tecnología de punta, por lo que algunos perforadores parados en el país no están capacitados para la geología que navegan las empresas en Neuquén.

Fuentes de la industria explicaron que el primer intento de las empresas de servicios es acceder al mercado de dólares a precio oficial, pero al no poder ingresar pasan al dólar financiero que cuesta más del doble. Ese valor luego debería trasladarse a las tarifas que se les pasa a las operadoras.

El Gobierno de Neuquén tiene una mirada al respecto: no existe contradicción entre el mercado interno y el externo si el objetivo es producir energía, sustituir importaciones y aportar dólares a través de las exportaciones.

En el ministerio que administra Massa, bajo cuya órbita está la Secretaría de Energía, son más cautelosos dado que las reservas del Banco Central en la última semana apenas llegaban a los 40.000 millones de dólares.

Rincón del Mangrullo es el yacimiento estrella cercano a Cutral Co.

Los sets que vienen

En Vaca Muerta hay ocho sets de fractura con trabajo continuo, además del que Halliburton sumó con menos potencia pero que contribuyó a sostener la actividad en octubre. Algunas operadoras, como YPF, están aprovechando a explorar áreas a la espera de un mejor momento para las importaciones y la habilitación de nuevos ductos.

Mientras tanto, Pampa Energía está haciendo todo lo posible para importar un set de fractura para sus operaciones en las rocas Agrio y Vaca Muerta. El propio Marcelo Mindlin confirmó esta semana el dato que publicó +e al respecto de que traería el equipo para manejar directamente o a través de una firma de servicios.

Y Tenaris desde julio último está trabajando con QM para robustecer su división de fracking para ayudar a Tecpetrol, del mismo grupo Techint.

YPF sus balances creccen por Vaca Muerta

YPF presentó los resultados del tercer trimestre del 2022: la compañía registró una ganancia neta de 92.182 millones de pesos, manteniendo sin cambios la ganancia registrada en el segundo trimestre de 94.063 millones de pesos.

Las inversiones del trimestre continuaron creciendo y acumularon casi 2.900 millones de dólares en los primeros 9 meses del año, un 60% superiores respecto al mismo período de 2021.

La producción total de hidrocarburos acumulada a septiembre totalizó 505 mil barriles equivalentes por día, representando un incremento del 9% interanual. La producción de crudo creció un 7% y la de gas se incrementó un 9% ambas respecto al 2021.

El no convencional continúa siendo el principal eje de crecimiento de la compañía que representa el 41% de la producción total de YPF. La producción de shale oil creció casi un 50% y el gas no convencional aumentó más de un 20% en comparación al mismo trimestre del año anterior.

En el downstream, las ventas domésticas de combustibles del tercer trimestre del año resultaron un 11% superiores al año anterior. El gasoil registró un récord de suministro, el cual fue abastecido a través de mayores niveles de producción propia en las refinerías y un incremento de las importaciones.