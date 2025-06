Crisis de desarrollo: ¿Quién debería pagar la infraestructura clave para Vaca Muerta?

Por su parte, Weretilneck afirmó: “Garantizaremos estabilidad política, porque lo peor para Vaca Muerta sería la judicialización. Los gobiernos aseguramos la estabilidad, y los estados, la seguridad jurídica. Necesitamos que la industria comprenda que debe acompañar a los gobiernos”.

En este sentido, añadió: “Debo construir un hospital en Sierra Grande, que cuesta 18 mil millones de pesos, o una escuela técnica, que requiere 14 mil millones de pesos, para formar a los trabajadores del GNL o del petróleo. ¿Eso lo debe pagar el vecino de Bariloche o de Río Colorado, o la industria debería colaborar?”.

En la misma línea, Figueroa comentó: “Estamos construyendo nueve escuelas técnicas, que suman 45.000 m² y representan una inversión de 14 millones de dólares cada una. Esto fortalece el desarrollo, beneficia a las empresas y contribuye a la paz social”.

“En otros países, las operadoras enfrentan conflictos y deben construir escuelas u hospitales. Aquí, los gobiernos aportamos soluciones, por lo que es crucial trabajar juntos. Estamos haciendo mucho para que este proyecto sea exitoso, y es un esfuerzo conjunto”, agregó el gobernador neuquino.

“Cuidar a los gobiernos”

Weretilneck subrayó: “Río Negro tiene un rol clave, ya que Argentina se convertirá en exportador mundial de GNL utilizando el golfo San Matías para el polo exportador y el territorio provincial para los ductos”. En este punto, destacó la importancia de la estabilidad política: “Es lo mejor que le puede pasar a la industria. La roca se transforma en recurso energético solo si hay estabilidad política”.

“La industria debe cuidar más a los gobiernos. No somos adversarios, sino los garantes de la estabilidad política que necesitan para sus operaciones. Si no se respeta el empleo local, si no se beneficia a las empresas locales y si nuestra gente no percibe ventajas, no habrá paz social”, enfatizó.

Las rutas, un tema aparte

Figueroa señaló: “Estamos invirtiendo mil millones de dólares en infraestructura, financiada en parte con ahorros provinciales. Cuando analizamos cuánto recibimos por coparticipación de Ganancias o IVA, salimos perdiendo. Además, estamos construyendo 600 kilómetros de rutas provinciales, financiadas en gran parte con aportes de las operadoras”.

Y agregó: “Vamos a pesar los camiones y cobraremos peaje a los que vengan de otras provincias, porque están destruyendo nuestras rutas. Tendremos que coordinar con Alberto cómo implementarlo con Río Negro”.

Por su parte, Weretilneck expresó: “Tenemos todas las rutas destruidas. Venimos insistiendo en la importancia de atender la infraestructura, porque la estabilidad política se construye con beneficios para todos”.

“Ganancia para todos”

“Queremos dejar claro: haremos todo lo posible para que Vaca Muerta sea una realidad, transforme la matriz energética y económica de Argentina, y reduzca la dependencia del campo. Somos parte de un país federal, pero también debemos asegurar que el esfuerzo provincial se traduzca en beneficios para toda la comunidad”, afirmó Figueroa.

Finalmente, Weretilneck reflexionó: “Siempre la vimos pasar: pusimos el territorio para que el gas llegara a Bahía Blanca y el petróleo a Buenos Aires, sin generar empleo genuino localmente. Eso cambia ahora, y es un momento histórico”.