YPF anunció que en julio comenzará la baja nocturna del precio de los combustibles

En el marco de las Jornadas de Energía organizadas por el diario Río Negro, Marín remarcó que la decisión responde a un criterio de eficiencia operativa y mayor rentabilidad. “Nosotros sabemos que cada litro de nafta que vendemos a las tres de la mañana, a las seis de la tarde vendemos cuarenta”, explicó.

Según el pope de la empresa de mayoría estatal, la demanda diaria de combustible tiene un comportamiento bastante predecible: alcanza su punto más bajo entre las 3 y las 6 AM y su pico más alto cerca de las 18 horas.

Precios variables

“Podemos bajar la nafta de noche y ganar más plata que de día”, subrayó Marín y destacó: “No lo podemos hacer en todas las estaciones de servicio del país el 23 de junio. Vamos a hacer una prueba piloto en cuatro o seis estaciones en distintos lugares para ver cómo funciona”.

El CEO de YPF adelantó que se utilizará una herramienta basada en inteligencia artificial que permitirá fijar precios diferenciados por región, estación y horario, en función de la demanda real.

Asimismo, Marín anticipó que a partir de julio la empresa podrá cambiar el precio del combustible en cualquier surtidor del país en tiempo real.

“Sabemos qué porcentaje de autos que pasan por la ruta ingresan a nuestras estaciones. Estamos desarrollando inteligencia artificial para capturar esa información y tomar decisiones en línea”, detalló.

YPF y los nuevos hábitos

Para implementar el nuevo esquema, YPF reorganizará los turnos nocturnos en las estaciones de servicio. “La gente de noche la reagrupamos a las estaciones de servicio, que veamos que tenemos más cola”, explicó Marín.

El ejecutivo adelantó que habrá “precios regionales”. “Vamos a subir en algún lado, bajar en el otro. Eso lo vamos a empezar a hacer. Vamos a poder ir viendo oferta y demanda, subiendo en algún lado, bajando el otro”, aclaró.

“Nadie va a tener la posibilidad de saber si aumentamos o bajamos la nafta. Porque van a ser tantas diferencias de precio que podemos hacer, y eso se llama micro pricing, y eso es ‘bienvenido a la modernidad’. Así es el mundo, el primer mundo. Depende de los precios, depende de la demanda, depende de muchas cosas”, añadió.

Asimismo, Marín consideró que no va a adaptar una posición dominante. “Soy el primer presidente YPF de la historia de la Argentina que baja dos veces la nafta. Así que no me vengan a boludear con que no vemos el usuario. Miramos el usuario y somos honestos intelectualmente. Y entonces, vamos a hacerlo como corresponde”, afirmó.