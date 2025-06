YPF bajará la nafta de madrugada: el nuevo sistema en los surtidores

“A las 3 de la mañana no se compra mucha nafta”, afirmó Marín al explicar cómo el análisis de datos en tiempo real permite detectar ineficiencias. “Perdemos plata en casi todas las estaciones a esas horas, así que vamos a bajar los costos, poner autoservicio y también bajar el precio”, adelantó. La decisión busca mejorar la rentabilidad sin descuidar el servicio al consumidor.

Un modelo basado en cuatro pilares

El anuncio de la rebaja nocturna en combustibles no es aislado. Forma parte de un ambicioso plan de transformación sustentado en cuatro pilares estratégicos que Marín presentó ante analistas y accionistas conocido como 4x4. “Estamos cambiando la lógica de la compañía para que sea rentable, eficiente y colaborativa”, resumió el directivo.

El primer pilar es el desarrollo pleno de Vaca Muerta. Marín aseguró que YPF está liderando el esfuerzo de toda la industria para eliminar cuellos de botella logísticos, como los oleoductos. “Vinimos a trabajar todos juntos, en forma colaborativa. Mostramos que nos despojamos del poder, hicimos el oleoducto y después nos retiramos de los puertos”, explicó, destacando la apertura de la empresa a compartir infraestructura clave.

Estaciones de servicio combustible 03.jpg Claudio Espinoza

El foco en el shale

El segundo pilar es una reorganización del portafolio de activos. “Donde pierdo, pierdo y tengo que irme”, afirmó Marín, dejando en claro que YPF está dispuesta a vender campos maduros que no se alineen con sus prioridades. “Tenemos un portafolio de 200 mil millones de dólares en pozos para los no convencionales. No podemos con todo”, aseguró. Esta visión, compartida con provincias productoras y otros actores, implica que compañías más pequeñas podrán tomar la posta en yacimientos convencionales.

El tercer eje estratégico es la eficiencia, impulsada por tecnología. “Son de las cosas que más me gusta trabajar”, reconoció Marín, quien detalló el despliegue de Centros de Inteligencia en Tiempo Real. Estas instalaciones permiten monitorear operaciones de perforación, refinación y demanda energética minuto a minuto. El objetivo es reducir costos fijos, optimizar decisiones y anticipar necesidades.

“Ya lo vemos: a las 3 de la mañana las estaciones están vacías. Vamos a bajar los costos fijos y ofrecer nafta más barata”, insistió el CEO. Además de modernizar las estaciones con autoservicio, esta política busca un equilibrio entre competitividad y rentabilidad. “No me gusta la frase ‘ganar-ganar’, pero es lo que estamos haciendo”, agregó.

El futuro del gas natural licuado

El cuarto pilar es el desarrollo del negocio de GNL donde cuenta con socio como Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy. El primer proyecto con Golar ya está en marcha, con capacidad para procesar 6 millones de toneladas. A ese se sumarán dos iniciativas más grandes, junto a ENI y Shell, que implican inversiones para transportar 50 millones de metros cúbicos por día. “Vamos a exportar entre 12 mil y 15 mil millones de dólares”, proyectó.

“Nuestro objetivo es alcanzar exportaciones por 20 mil millones de dólares. Argentina necesita llegar a los 30 mil millones en 2031”, aseguró.