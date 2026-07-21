Acciones de YPF: la compañía anunció un split bursátil para atraer inversores

YPF , la petrolera bajo control estatal, anunció un cambio estructural en el manejo de su capital flotante. A partir del próximo 4 de agosto, la compañía efectivizará un desdoblamiento de sus acciones ordinarias en una relación de diez papeles por cada título existente. La decisión corporativa busca dinamizar el mercado local y habilitar la entrada directa de inversores minoristas .

La directiva comunicó la medida de manera formal a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA). Como resultado de la operación técnica, el valor nominal de cada acción pasará de AR$10 a AR$1. Los accionistas registrados al 3 de agosto en la Caja de Valores recibirán nueve títulos adicionales por cada unidad presente en su cartera de inversión.

La transacción se ejecutará de manera totalmente automática en los sistemas bursátiles. Los tenedores no requieren realizar ningún tipo de trámite administrativo para acreditar las nuevas acciones en sus cuentas. La petrolera aclaró de inmediato que este cambio no modifica los valores económicos reales de las tenencias, ni altera el porcentaje de participación y derechos de voto sobre el capital social.

Horacio Marín y la apertura al pequeño ahorrista

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, trazó el objetivo final de esta maniobra financiera. Afirmó que el paso concreto busca acercar el mercado de capitales a la sociedad y hacer más accesible la inversión en la empresa. El foco estratégico apunta a que cada vez más argentinos participen del crecimiento de la firma de bandera.

Para consolidar esta visión democratizadora, la empresa anticipó el lanzamiento de una herramienta tecnológica clave. Los desarrolladores integrarán una nueva funcionalidad que permitirá comprar acciones de manera directa a través de la APP YPF. Este movimiento innovador acerca el mercado financiero a los millones de usuarios que ya integran el ecosistema digital cotidiano de la compañía.

“Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía”, afirmó Marín.

El pulso operativo en Vaca Muerta como respaldo

Desde la cuenca neuquina, el ritmo operativo de la petrolera marca un ciclo de expansión sostenida. La empresa lidera la actividad en la formación no convencional de Vaca Muerta, donde concentra el mayor porcentaje de su capital para el desarrollo de pozos horizontales. El incremento en las etapas de fractura y los volúmenes de producción requiere un soporte sólido y la confianza del mercado financiero.

La conducción de la compañía busca alinear esa inmensa tracción productiva en los yacimientos de shale con un respaldo atomizado de pequeños inversores. El ahorrista promedio, que observa de cerca el despegue exportador del crudo y los proyectos midstream, encuentra ahora una barrera económica muy baja para asociarse a este éxito industrial.

Efectos en la liquidez y los mercados internacionales

El capital social total de la empresa se mantiene inalterable en la cifra exacta de AR$ 3.933.127.930. Sin embargo, el volumen de papeles en circulación aumenta de forma exponencial para oxigenar la operatoria. El mercado doméstico contará ahora con 3.933.127.930 acciones ordinarias, un factor que favorece drásticamente la liquidez y la rapidez en las transacciones diarias.

El desdoblamiento alcanza también a los tenedores de títulos en los mercados internacionales. La petrolera informó que el ajuste incide en el acuerdo de depósito con The Bank of New York Mellon. La entidad modificará la ratio de acciones Clase D representadas por cada American Depositary Share (ADS) en Wall Street. La relación pasará de una acción por ADS a diez acciones por cada certificado.

La cúpula de YPF fundamenta la implementación de este split en tres pilares irrenunciables para su nueva gestión. Primero, mejorar la liquidez bursátil de los activos. Segundo, facilitar la accesibilidad masiva al reducir el precio nominal. Y tercero, aplicar prácticas y estándares financieros equiparables con las principales compañías energéticas del mundo.