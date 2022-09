"El objetivo es mantener las fuentes de trabajo"

Desde la empresa indicaron que las estimaciones preliminares hacen prever que se va a poder reconstruir la planta, aunque antes la Justicia debe terminar las pericias para que las autoridades puedan acceder al predio y evaluar en detalle el daño. Se cree que la afectación de los sectores críticos es de cerca del 35 ó 40%.

El informe judicial preliminar estaría hacia el final de esta semana, según informaron fuentes de la Justicia a +e.

La actividad de NAO representaba sólo el 1% del mercado de combustibles de la Argentina, pero tenía importantes clientes a los que proveía de forma directa al sector oil & gas, industria, agro y pesca. Por ejemplo, abastecía de combustibles a equipos de fractura de Vaca Muerta, y al EPEN para la generación eléctrica en localidades del interior, a la vez que exportaba solventes a países vecinos. En total, empleaba a unas 60 personas.

Monteiro destacó, por otro lado, que el acuerdo firmado el vienes busca llevar adelante “un trabajo más coordinado y profundo en materia de seguridad, no sólo para la capacitación del personal que vaya a entrara a la industria, sino para un reentrenamiento de todos los trabajadores que tenemos en la provincia y fortalecer y generar mejores reglas”.

“Creemos oportuno en trabajar en la unificación y las mejoras de esas normas entre la Provincia, las operadoras y los sindicatos”, agregó en diálogo con LU5.

“Si no tenemos una activad segura, no vamos a tener actividad. No hay forma de llevarla adelante si no es de manera segura, y priorizando la seguridad de las personas y del ambiente. El compromiso de todos es trabajar en forma vinculada para en el menor tiempo posible generar los mecanismos de capacitación, entrenamiento, fiscalización, tenemos fortalecer el control y la seguridad de las instalaciones. Todos asumimos eso. Ese es el desafío si queremos tener un desarrollo de Vaca Muerta como queremos el Estado nacional y el provincial, las operadoras y los sindicatos”, finalizó Monteiro desde Brasil donde acompaña al gobernador Omar Gutiérrez, quien participará de la feria Río Oil & Gas.