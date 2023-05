Massa cerró la Arminera y lanzó una línea de crédito a tasa subsidiada

“Acabamos de estar con un proyecto que arranca en el día de hoy, desde acá, con 1.000 millones de dólares de inversión. Piensen en el tamaño en un momento en el que el país necesita exportaciones, porque la sequía demostró que cuando tenés una sola rueda para empujar la economía, a veces tenés dificultades", agregó, en ese sentido.

La visita de Massa cayó de sorpresa, ya que el titular de la cartera económica no formó parte del lanzamiento de una línea de crédito a tasa subsidiada que minutos antes habían anunciado el secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, y la secretaria de Minería, Fernanda Ávila.

El nuevo canal de financiamiento contará con la asistencia crediticia de la secretaría de Minería para que la tasa final que pague la pyme sea del 49% con un plazo de repago de cinco años y tendrá como beneficiarias a aquellas empresas que proveen algún tipo de servicios como puede ser la alimentación, algún tipo vinculado a la confección vinculadas a la minería.

Reel - Ar Minera - Última jornada

“Había una necesidad de generar herramientas más accesibles para los pequeños proveedores mineros, para las empresas pequeñas que están en cada una de las provincias desarrollándose. Y acá, creo que hay un consenso general entre todos de que la minería no se puede desarrollar si no hay desarrollo de proveedores locales, de mano de obra local, si no se genera un ecosistema de desarrollo en cada una de las localidades donde los proyectos están insertos”, subrayó Ávila.

Finalmente, De Mendiguren reconoció el duro impacto en el ámbito productivo del reciente aumento de la tasa de interés como un marco para justificar la importancia de esta medida. “Hoy por motivos macroeconómicos que ustedes conocen, la tasa de interés ha subido porque hay que evitar la dolarización de carteras, un montón de temas que entienden los financistas. Pero los que producimos entendemos muy bien que esas tasas son absolutamente incompatibles para cualquier proyecto de inversión sustentable en el tiempo. Por lo tanto, ante esto y en una situación tan difícil, el ministro ayer decidió doblar la inversión que se había destinado hace menos de un año que era 500.000 millones de pesos para subsidiar tasa, o mejor dicho, no subsidiar tasa, invertir en tasa”, dijo.