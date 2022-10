Seguridad, el velo que se corrió con NAO

Los especialistas en seguridad coinciden en que cada vez que se produce un aumento de la actividad hidrocarburífera, hay que poner especial atención en todos los procesos. Pero también en los diagramas de trabajo y descanso de los operarios, algo que viene reclamando el gremio.

Una parte de los accidentes se produce en los últimos dos días de los diagramas con un “trabajador cansado”, entre el 13 y el 14 o el 9 y el 10, entienden desde el gremio petrolero.

Pero el accidente en NAO corrió un velo para ver un problema del que poco se habla de manera explícita y que es el grado de inversión y mantenimiento que tienen las empresas operadoras, de servicios y también las pymes, para un mejor funcionamiento. El debate se da en un contexto de país donde casi no hay acceso al crédito y donde cada vez es más complejo conseguir divisas y acceder a las importaciones.

“Imaginate que algunas empresas ya no pueden comprar vehículos para hacer los recambios que te permiten en los yacimientos. Si partimos desde ahí, hay muchas dificultades y esto termina siendo perjudicial para la seguridad”, confió a +e un especialista en Seguridad Industrial, que conoce muy bien las estadísticas de accidentes y las alarmas que se encienden en Vaca Muerta cada vez que se produce una muerte.

El pico de muertes en el país relacionadas con la industria se produjo en 2006. Fallecieron 13 operarios en un año donde hubo un boom de la producción petrolera.

En Vaca Muerta, específicamente en 2018 -cuando se produjo uno de los boom- murieron seis operarios, pero solo en la Cuenca Neuquina. También con una producción más que importante en la provincia, en un año que marcó una etapa de llegada constante de inversiones.

Pero la “aceleración” de la actividad aún no alcanza a explicar la profundidad de por qué se producen las víctimas fatales. Los especialistas y académicos coinciden en que no es suficiente establecer una relación directa entre la cantidad de operarios que trabajan en la industria, el nivel de producción, el precio del crudo y el gas o la flexibilización de tareas por el nuevo convenio laboral de Vaca Muerta.

Un ejemplo: en casi 20 años se duplicó la cantidad de trabajadores petroleros en los yacimientos, con altas y bajas en todo el período. En 1999 había 52.319 personas registradas en la actividad, mientras que en 2017 hubo 90.077 operarios. El pico se registró en 2016, con 103.547 trabajadores.

El riesgo de muertes en la industria petrolera es alto. Se trabaja con presiones, vehículos pesados y herramientas que tienen un protocolo de seguridad para utilizarlas.

En su momento, el gremio petrolero habló de “humanizar el trabajo”, para dejar atrás etapas en las que se producían mucho las muertes en la industria, en la década de los 70, con el petróleo convencional. Una época en la que no había redes, controles estrictos ni protocolos. Hoy, con todo el andamiaje, nadie parece encontrarles la vuelta a las tragedias del sector.

El gremio pide un stop y revisar los protocolos

Marcelo Rucci, secretario general de Petroleros Privados, tuvo que impulsar un paro de actividades, al menos hasta que surjan acciones concretas para mejorar la seguridad de la convocatoria con las operadoras para la semana pasada. El sindicalista recordó que desde 2018 ya fallecieron 15 trabajadores de la industria hidrocarburífera en accidentes.

El incendio en la refinería de NAO puso nuevamente en debate los estándares de seguridad de la industria y las inspecciones para monitorear el cumplimiento de los protocolos. El referente sindical apuntó a la necesidad de tener criterios en común y reforzar las tareas destinadas a la prevención y la seguridad.

“Hartos de no tener respuesta. Hemos transitado todos los caminos para poder llevar adelante un plan de seguridad integrada con las empresas, todo ha sido dilataciones, todo ha sido encuentros que no han traído o no han solucionado absolutamente nada. Han mandado a las reuniones de seguridad, personas de tercera, cuarta línea, que no resuelven ni toman decisiones de nada. Y cuando uno les pregunta qué van a hacer, dicen que de arriba no deciden”, sostuvo.