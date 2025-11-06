Generación distribuida: cómo es el mapa de usuarios en la Patagonia

La generación distribuida sigue creciendo en el sector energético. El sector comercial/industrial lidera la potencia instalada con 79.730 kW a septiembre de 2025.

La Generación Distribuida (GD) parece consolidar su crecimiento en nuestro país . Al cierre de septiembre de 2025, Argentina contabiliza un total de 3.306 proyectos conectados a la red, según el último informe disponible de la Secretaría de Energía. La potencia instalada total alcanza los 97.652 kW (97.65 MW). Este avance significativo mantiene vigente el objetivo de instalar 1.000 megavatios (MW) de potencia de fuentes renovables distribuidas dentro del plazo de DOCE (12) años, tal como establece la reglamentación de la Ley N° 27.424.

El marco legal impulsa el autoconsumo de energía eléctrica de origen renovable y la inyección de excedentes a la red. Los distribuidores, por obligación, deben facilitar dicha inyección y comprar la energía excedente, asegurando el libre acceso a la red. El esquema de compensación opera bajo el modelo de balance neto de facturación.

La generación distribuida es un sector que crece en Argentina.

Actualización regulatoria

Recientemente, la Secretaría de Energía redefinió el esquema regulatorio con la Resolución 287/2025 (publicada en julio de 2025), buscando agilizar los trámites. Esta norma mantiene el límite máximo de potencia de 12 MW por usuario o conjunto y establece categorías claras de Usuario-Generador según su potencia instalada:

• Pequeños: hasta 3 kW.

• Medianos: entre 3 y 300 kW.

• Mayores: de 300 kW hasta 12 MW.

La nueva regulación busca simplificar procesos y prohíbe a los distribuidores aplicar cargos injustificados por mantenimiento de red, peajes o respaldo eléctrico asociados a la instalación de estos equipos. Además, obliga a reflejar claramente en la factura tanto la energía demandada como la inyectada, con sus respectivos precios por kWh.

La generación distribuida en la Patagonia

Aunque provincias como Córdoba (1.341 UGs, 32.699 kW) y Buenos Aires (853 UGs, 20.500 kW) lideran el ranking nacional de capacidad instalada a septiembre de 2025, la región patagónica demuestra un desarrollo sostenido, fundamental para la descentralización energética. El registro nacional (Fuente: Secretaría de Energía, Reporte de Avance - Septiembre 2025) detalla la capacidad instalada en tres provincias clave de la región:

• Chubut: Cuenta con 34 Usuarios-Generadores conectados, instalando una capacidad de 775 kW. Además, mantiene 8 trámites en curso, que buscan añadir 1.460 kW de potencia a la red.

• Río Negro: Registra 42 Usuarios-Generadores con una potencia total de 614 kW instalados. Suma 27 trámites en curso que, de completarse, aportarán 458 kW.

• Neuquén: Dispone de 26 Usuarios-Generadores con una capacidad instalada de 394 kW. Cuenta con 12 trámites en curso que representan 259 kW pendientes de conexión.

Es relevante señalar que, a septiembre de 2025, un total de 343 distribuidores y cooperativas se encuentran inscriptas en la plataforma nacional de Generación Distribuida, un factor que facilita la conexión de proyectos en todo el territorio.

El perfil y la potencia

El perfil de los 3.306 generadores distribuidos en el país muestra un desequilibrio entre cantidad y potencia. En términos de cantidad, el sector Residencial domina con 1.788 usuarios. Le sigue el sector Comercial / Industrial, que suma 1.363 usuarios.

No obstante, en potencia instalada el panorama cambia drásticamente. El sector Comercial / Industrial acapara el liderazgo con 79.730 kW instalados, mientras que el sector Residencial solo suma 8.507 kW. Esta tendencia se explica porque la generación distribuida (casi 100% fotovoltaica) resulta más conveniente para las industrias y PyMEs, especialmente tras la eliminación de subsidios a los grandes consumidores.