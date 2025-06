China presentó un colosal centro de datos submarino impulsado por energía eólica

El comité administrativo del Área Especial de Lin-gang de la Zona Piloto de Libre Comercio de China (Shanghái), Shanghai Lingang Special Area Investment Holding Group Co., Ltd., y Shanghai Hicloud Technology Co., Ltd., firmaron un acuerdo de cooperación tripartito el martes, marcando el lanzamiento oficial del proyecto.

Chen Jinshan, director del comité administrativo del Área Especial de Lin-gang de la Zona Piloto de Libre Comercio de China (Shanghái), dijo que el proyecto de Lingang establece un nuevo modelo para los UDC, aspirando a convertirse en un referente para la energía informática verde.

image.png China mira hacia el mar para ayudar a reducir el costo de la refrigeración de los centros de datos.

"Esta fusión de infraestructura informática de nueva calidad y escenarios listos para la IA se alinea con nuestro objetivo de fortalecer la posición de Lingang como un centro global para flujos de datos transfronterizos, computación de IA y conectividad inteligente", dijo.

Según el acuerdo, Hicloud realizará una inversión inicial de 1.600 millones de yuanes (unos 222,7 millones de dólares) en el proyecto de dos fases, conocido como el proyecto Shanghai Lingang UDC, para establecer un clúster de datos submarino de 24 megavatios (MW), que integrará energía renovable, refrigeración avanzada y capacidades de datos transfronterizos, dijo Su Yang, gerente general de Hicloud.

La instalación, que albergará grupos de unidades de datos modulares, se enfriará con agua de mar y se alimentará de energía eólica marina, logrando un uso sostenible de la energía y cero emisiones de carbono, dijo Su.

La primera fase, una instalación de demostración de 2,3 MW, ha sido designada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma como un modelo nacional de innovación verde y de bajas emisiones de carbono, y se espera que esté operativa en septiembre.

image.png Hainan tiene el primer centro de datos comercial submarino del mundo.

La segunda fase escalará la capacidad a 24 MW, logrando una eficiencia de uso de energía (PUE) por debajo de 1,15, un punto de referencia para la eficiencia energética, mientras que obtendrá más del 90 por ciento de su energía de parques eólicos marinos, dijo.

El sistema de enfriamiento natural con agua de mar del UDC reduce el consumo de energía de refrigeración del 40-50% del uso total de energía a menos del 10 por ciento, lo que reduce el uso total de energía en un 30-40 por ciento en comparación con sus contrapartes terrestres, dijo Su. Además, mitigará el uso de la tierra, abordando el problema común de la escasez de recursos terrestres que enfrentan las implementaciones en tierra, agregó.

Actualización del experimento

Con la aceleración de la revolución de la IA, China tiene como objetivo aumentar la potencia de computación agregada del país en más del 30% para 2025, según un plan publicado por seis departamentos gubernamentales en octubre de 2023. El plan también establece una meta de que la potencia de computación total de China alcance los 300 EFLOPS para 2025.

El diseño del proyecto de Lingang se basa en la prueba UDC de Hicloud en Lingshui, provincia insular de Hainan, en el sur de China, que se considera un hito en la búsqueda de China para aprovechar los recursos marinos para la próxima generación de potencia de computación.

Puesto en funcionamiento en diciembre de 2022, el UDC de Hainan alberga módulos de datos a una profundidad de más de 30 metros bajo el mar. Su clúster de computación inteligente, con una capacidad de computación existente de más de 675 PFlops, ya rivaliza con las instalaciones terrestres de tamaño mediano, dijo Su.

Mientras que el "Proyecto Natick" experimental de Microsoft en Escocia en 2015 demostró la viabilidad de un centro de datos submarino, el proyecto de Hainan se distingue como el primer despliegue comercial del mundo, agregó.

image.png Los costos de energía representan hasta el 70% de los gastos de funcionamiento de un centro de datos en China, según las estadísticas de Greenpeace.

La capacidad de computación actual del clúster equivale a 30.000 PC de juegos de alta gama trabajando simultáneamente, completando en un segundo lo que a una computadora estándar le llevaría un año.

Además, Su confirmó a Xinhua el rendimiento estable del UDC desde su lanzamiento, con cero fallas de servidor y sin necesidad de mantenimiento in situ.

"Con todo el trabajo realizado en Hainan, es cómodo decir que el proyecto de Lingang es una versión 2.0 mejorada, porque esta vez tenemos el parque eólico para alimentar el UDC, lo que lo hace más verde y comercialmente más competitivo", dijo Su a Xinhua.

El nuevo UDC será un ancla para un ecosistema industrial que apoya la IA, el 5G, el Internet de las Cosas (IoT) industrial y las plataformas de comercio electrónico transfronterizas, dijo Su.

Además, explorará servicios de datos transfronterizos para sectores que incluyen el comercio electrónico, el transporte marítimo de alta gama y el comercio internacional, añadió.



Fuente: Xinhua