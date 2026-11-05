Atucha II avanza en el almacenamiento en seco: llegó un insumo crítico

Nucleoeléctrica recibió un contenedor de traslado clave para el sistema de almacenamiento en seco que la empresa desarrolla en el sitio de Atucha II . La recepción representa un nuevo avance en el desarrollo del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II) .

El componente es un recipiente cilíndrico diseñado para trasladar y blindar los elementos combustibles gastados de forma segura. Su función combina dos requisitos centrales en el manejo de este material: el movimiento controlado y la protección. Por eso la llegada del contenedor constituye un hito dentro del cronograma de la obra.

Silos semienterrados

El proyecto ASECG II contempla la construcción y la puesta en marcha de una instalación que permitirá almacenar el combustible gastado en silos semienterrados. Esta infraestructura es clave para la gestión del combustible y forma parte de la planificación de largo plazo de la Central Nuclear Atucha II.

La iniciativa se inscribe, así, en una mirada de futuro sobre la operación del complejo. El almacenamiento en seco se integra a la estrategia de largo plazo de la central y aporta una pieza central a la gestión del combustible.

AVANZAMOS CON UNA OBRA ESTRATÉGICA PARA ATUCHA IILa llegada de un contenedor de traslado marca un nuevo avance en el proyecto ASECG II. Este equipo, diseñado para transportar y brindar blindaje a los elementos combustibles gastados, es parte de los sistemas necesarios para poner en funcionamiento la futura instalación de almacenamiento en seco de Atucha II.Detrás de esta obra hay ingeniería, desarrollo tecnológico y conocimiento especializado. En Nucleoeléctrica, transformamos nuestra experiencia en soluciones para afrontar desafíos de alta complejidad y llevar las capacidades de la industria nuclear argentina al mundo.Más información en https://t.co/COAvk4SNg5 — Nucleoeléctrica Argentina (@Nucleoelectrica) October 26, 2026

Ingeniería, montaje y pruebas

El desarrollo de la instalación exige la integración de componentes especializados, sistemas auxiliares, herramientas y obras de infraestructura. A ello se suman las tareas de ingeniería, montaje y pruebas, que acompañan cada etapa del proyecto.

La ejecución demanda coordinación entre equipos técnicos y proveedores para avanzar en las distintas fases. El contenedor de traslado se suma a ese conjunto de elementos que deben funcionar de manera articulada para completar la instalación.

Según la información difundida, el ASECG II también refleja las capacidades de Nucleoeléctrica para desarrollar soluciones de ingeniería y llevar adelante proyectos de alta complejidad tecnológica. La obra funciona, de ese modo, como una muestra del nivel técnico que la compañía aplica en sus emprendimientos.

Experiencia acumulada y proyección internacional

La experiencia acumulada en la operación de las centrales nucleares argentinas y en la ejecución de proyectos estratégicos permite fortalecer el conocimiento técnico de la empresa. Cada iniciativa de este tipo se suma a ese bagaje y lo consolida.

A través de estas iniciativas, Nucleoeléctrica continúa desarrollando capacidades que contribuyen a la operación de sus centrales y permiten proyectar su experiencia y conocimiento hacia la industria nuclear internacional. El proyecto de almacenamiento en seco de Atucha II refuerza esa línea de trabajo.

La recepción del contenedor de traslado marca un paso concreto en un proyecto que combina obras civiles, equipamiento y pruebas. Para el sector nuclear, cada componente que llega al sitio acerca la puesta en marcha de una instalación pensada para la gestión del combustible a largo plazo.