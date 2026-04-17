Reapertura del Estrecho de Ormuz: caen los precios del petróleo Brent

La volatilidad extrema que dominó el mercado energético durante las últimas siete semanas encontró hoy un punto de inflexión. Tras el anuncio del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmando que el Estrecho de Ormuz permanecerá "totalmente abierto" para buques comerciales y petroleros durante la vigencia del alto el fuego, los precios del crudo reaccionaron con un derrumbe vertical.

Para entender la magnitud: el Brent, referencia obligada para la exportación del crudo de Vaca Muerta, cayó un 11,17%, situándose por debajo de los 89 dólares. Por su parte, el WTI —el marcador estadounidense que suele marcar el ritmo de la inversión en el shale— registró una baja del 10,44%, cotizando en torno a los 84,8 dólares.

El peso de Ormuz en la balanza global del petróleo

No es para menos. Por ese cuello de botella circula casi un tercio del comercio marítimo mundial de hidrocarburos. Durante el pico del conflicto, el flujo de barcos se redujo de 95 diarios a apenas 5, una asfixia logística que llevó al barril a coquetear con las tres cifras. La reapertura, aunque sea bajo la sombra de una tregua temporal, quita la "prima de riesgo" que los operadores venían pagando.

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La posición de Irán parece ser una señal de desescalada estratégica. "La apertura busca normalizar el flujo mientras dure el cese de hostilidades", indicaron fuentes diplomáticas. Sin embargo, analistas de Wall Street y firmas como UBS advierten que la volatilidad no desapareció; simplemente cambió de piso. El mercado ahora espera ver si el número de tanqueros cruzando efectivamente aumenta en las próximas 48 horas.

Impacto en el tablero local: La mirada desde Neuquén

Para Vaca Muerta, este movimiento en el tablero internacional tiene una doble lectura. Por un lado, la caída del precio internacional quita presión sobre los surtidores locales, un alivio para la macroeconomía argentina. Por otro, reduce el margen de rentabilidad de las operadoras que buscan en la exportación el motor para financiar el desarrollo de la infraestructura de midstream.

El crudo neuquino, que hoy compite en mercados internacionales, siente este "reacomodamiento" físico del mercado. Se trata de que el petróleo vuelve a fluir por la arteria más importante del mundo.

¿Hacia una transición de precios estructurales?

A pesar de este desplome circunstancial, la crisis energética global no está resuelta. La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que el tránsito se redujo de 20 millones de barriles diarios a menos de 4 millones durante el bloqueo. Recuperar esos niveles tomará tiempo y una estabilidad política que todavía parece frágil.

Para Vaca Muerta, el escenario de un barril entre los 80 y 85 dólares sigue siendo altamente competitivo. La clave ahora será observar si esta tregua se traduce en un acuerdo de largo aliento o si, por el contrario, estamos ante el ojo de la tormenta antes de una nueva escalada.