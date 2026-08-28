Vaca Muerta impulsó un récord histórico para el crudo argentino

YPF es la operadora del área Bandurria Sur, uno de los principales yacimientos de Vaca Muerta.

Julio quedó marcado por otro salto en la producción de petróleo argentina . El país llegó a los 916.200 barriles diarios, un récord histórico que representa un incremento del 17,2% frente al mismo mes de 2025. Ese dato es explicado por Vaca Muerta ya que la roca madre produjo 643.100 barriles diarios, con una suba interanual del 26,4%. Ya concentra más del 70% del petróleo nacional.

Los datos de la Secretaría de Energía de la Nación también destacan que el crudo argentino se convirtió en el principal producto exportado por el país en lo que va del año, por delante de otros rubros que históricamente lideraban la balanza comercial.

Neuquén arriba de sus propios números

La provincia produjo un promedio de 658.639 barriles diarios durante julio, un alza del 1,64% frente a junio. La comparación interanual es todavía más contundente: 24,37% de crecimiento, un ritmo que confirma la aceleración del desarrollo no convencional en la cuenca.

El shale oil domina sin contrapesos. De ese total, 641.207 barriles diarios salieron de yacimientos no convencionales, es decir, el 97,36% del crudo neuquino. Entre enero y julio, el acumulado quedó un 31,28% por encima de igual período de 2025. Cinco bloques explican buena parte del salto mensual. Cruz de Lorena sumó 5.705 barriles diarios extra; Bajo del Choique-La Invernada, 5.452; Bajada del Palo Este, 3.176; Lindero Atravesado, 2.910, y Coirón Amargo Sureste, 2.408 barriles adicionales por día.

Las operadoras siguen conectando pozos a un ritmo acelerado. La capacidad de evacuación que habilitaron las recientes ampliaciones en el sistema de transporte permitió absorber ese volumen extra sin cuellos de botella en los oleoductos que salen de la cuenca.

El gas de Vaca Muerta sigue creciendo.

El gas también avanza

El panorama del gas natural es más mixto. La producción nacional se mantuvo en 158,8 millones de metros cúbicos diarios, mientras que Vaca Muerta aportó 96,5 millones, con una suba del 5,9% frente a julio de 2025.

En Neuquén, las operadoras extrajeron un promedio de 118,07 millones de metros cúbicos diarios, un retroceso del 0,43% respecto de junio. La caída mensual respondió a una menor entrega en áreas puntuales de la cuenca. Aguada de la Arena, El Mangrullo, Sierra Chata, Parva Negra Este, El Trapial Este y La Escalonada redujeron su volumen hacia la red. Ninguno registró una baja abrupta, pero la suma explica el freno de julio.

La foto de fondo, sin embargo, sigue siendo favorable. La comparación interanual arrojó una suba del 3,12%, y el acumulado de los primeros siete meses de 2026 superó en 6,3% al mismo período del año anterior.

El gas no convencional sostiene ese resultado. Alcanzó los 107,92 millones de metros cúbicos por día, el 91,41% de la producción provincial total, un porcentaje que crece mes a mes desde hace tiempo.

Dentro de ese segmento, el shale gas aportó 96,51 millones de metros cúbicos diarios. El tight gas completó la cuenta con 11,41 millones, un volumen menor pero estable dentro del mix gasífero de la provincia.