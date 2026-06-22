Halliburton ve a Vaca Muerta preparada para competir con los mejores desarrollos shale

Fracking en Vaca Muerta: Halliburton supera el 50% de las operaciones del shale.

La actividad en Vaca Muerta atraviesa una fase de mayor sofisticación operativa , impulsada por el avance tecnológico y la necesidad de elevar estándares de ejecución. En su visita a la roca madre, el vicepresidente de Producción de Halliburton , Eric Holley , destacó el rol creciente de la disciplina operativa y la consistencia en el desarrollo no convencional .

Holley remarcó que el shale ingresa en una nueva etapa de expansión. Según su visión, el crecimiento del sector no depende únicamente de la ambición, sino de la capacidad de ejecución sostenida.

“El desarrollo no convencional no escala solo con ambición. Requiere ejecución disciplinada, tecnología adecuada y personas con experiencia en los roles correctos trabajando de manera coordinada. Esa combinación es la que permite lograr un rendimiento consistente”, aseveró.

DLS ARCHER 1 El nuevo desafío en Vaca Muerta: consistencia operativa turno tras turno.

El salto de exigencia hacia estándares de EEUU

En su análisis, Holley subrayó que el mercado argentino se acerca a niveles de exigencia similares a los de Estados Unidos, donde la consistencia operativa es un factor determinante en la productividad. La comparación con el mercado norteamericano aparece como referencia para medir eficiencia y desempeño.

El ejecutivo sostuvo que los clientes esperan resultados estables en cada etapa de la operación, con continuidad entre turnos y procesos. Esa demanda redefine la forma en que se planifican y ejecutan los trabajos en el segmento no convencional.

“Los clientes esperan un rendimiento al nivel de Norteamérica, lo que significa consistencia etapa tras etapa y turno tras turno. Ese nivel de exigencia se convierte en el nuevo estándar operativo en el shale”, ponderó.

Holley también señaló que la tecnología solo genera valor cuando está respaldada por una ejecución sólida, capaz de sostener resultados en entornos complejos y de alta intensidad operativa.

Halliburton fracking etapas de fractura Permian.jpg Halliburton confirma su liderazgo en el fracking de Vaca Muerta.

Tecnología, ejecución y transformación operativa

En ese marco, Halliburton avanza con la implementación de su flota eléctrica ZEUS y el sistema OCTIV Auto Frac en Argentina. El despliegue busca integrar digitalización y eficiencia en las operaciones de fractura hidráulica.

Holley destacó que la colaboración con los clientes es un factor crítico para sostener el crecimiento de largo plazo en el desarrollo no convencional. La coordinación entre operadores, proveedores y equipos técnicos aparece como un eje central del nuevo esquema operativo.

El ejecutivo también puso en valor el desempeño de los equipos locales en Argentina, a los que atribuyó un rol clave en la evolución de los proyectos en curso. Según indicó, el talento, la capacitación y el foco en la ejecución marcan una diferencia tangible.

“El talento, la formación y el foco en la ejecución del equipo en Argentina son evidentes. Ese nivel de compromiso es lo que impulsa el rendimiento en el campo”, subrayó.