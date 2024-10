Bulgheroni: "Sino exportamos no vamos a poder monetizar los recursos"

Uno de los grandes desafíos para la industria, según Bulgheroni, es revertir el declino de la producción convencional. " El shale oil ya representa más del 50% y el shale y tight superan el 60% de la producción nacional ", explicó, subrayando que el no convencional se ha convertido en el motor del crecimiento energético del país.

Las bondades del shale

El directivo también destacó el avance de la infraestructura en Vaca Muerta, mencionando los logros en la instalación de gasoductos clave que han permitido un aumento en los volúmenes de producción. "Hemos superado cuellos de botella gracias a estas instalaciones, lo que nos ha permitido crecer", dijo.

Además, subrayó el crecimiento en materia de inversiones en el sector no convencional desde 2021, proyectando un incremento sostenido en los próximos años.

"Este crecimiento es cada vez más fuerte. Se ve reflejado en la producción y en la calidad de los pozos", afirmó y remarcó la importancia de las inversiones y la colaboración entre los operadores para llevar la producción a los mercados internacionales.

El GNL como eje de la exportación

Bulgheroni hizo hincapié en la relevancia del gas natural licuado (GNL) en la estrategia energética de Argentina. "Si no exportamos, no vamos a poder monetizar. El no convencional va a sobrepasar al convencional, y esa producción irá directamente al GNL", aseguró. La alianza estratégica con la empresa Golar es, en sus palabras, "el punto de inicio del GNL argentino".

En cuanto a las exportaciones, el directivo señaló que las importaciones de energía han ido disminuyendo gracias a las inversiones en infraestructura, lo que permite un mayor desarrollo de las capacidades productivas del país. "El gas de Vaca Muerta tiene el potencial de llegar a Brasil vía Bolivia, y también podría abrirse una vía de exportación por Uruguay", explicó. Sin embargo, destacó que la opción boliviana parece ser la más viable en el corto plazo.

Asimismo, el vicepresidente de PAE subrayó la importancia de aprovechar las tecnologías para que Argentina sea competitiva en sus exportaciones energéticas. "Tenemos la posibilidad de exportar y monetizar nuestros recursos. Es clave seguir invirtiendo en tecnología y en proyectos estratégicos para asegurar nuestra competitividad en el mercado internacional", consideró.