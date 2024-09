Weretilneck prometió acelerar con los permisos de la planta de GNL

La visión del futuro

Por otro lado, marcó posición en relación con la fuerte competencia con la provincia de Buenos Aires por la planta de GNL, de YPF y Petronas. “Si Bahía Blanca es lo que es, es porque Neuquén envía petróleo y gas. Nosotros pensamos que el golfo se transforme en algo parecido. Es importante el ordenamiento industrial y no pensar en las exportaciones sin algún agregado de valor”. Asimismo, resaltó: “El nuevo escenario que se da en Argentina es la competencia entre provincias”.

“Hoy en Río Negro sentimos que el proyecto de consolidación de Vaca Muerta es central. Hoy hay un objetivo central y que todos estamos en la misma: los gremios, las provincias y Nación”, aseguró el gobernador.

En este punto, Weretilneck se refirió a la necesidad de capacitar mano de obra local para que se suba al tren del boom de Vaca Muerta. “Vamos a presentar un acuerdo del IAPG con la provincia de Río Negro, donde estamos modificando los planes de estudios para que la formación de los estudiantes tenga que ver con las necesidades que tenga la industria en los próximos años”.

El rol de Río Negro

“Nosotros somos una provincia energética desde nuestra fundación. Compartimos con Neuquén la energía hídrica. El hecho que pasen las líneas de 500 kW del país y el midstream es un tema central. La energía tiene un factor importante en nuestras decisiones”, aseguró el funcionario.

En este contexto, no dudó al plantear que “nos consideramos una parte importante de lo que es la constitución de Vaca Muerta, de la importancia de Vaca Muerta en los próximos años. Para que aumente la producción, sabemos cuál es nuestro rol. Nuestro rol es simple”.

“Sierras Blancas - Allen es un oleoducto que fue para nosotros uno de los primeros trabajados de licencia social con el sector privado. Hubo mucho aprendizaje por parte del estado provincial: tener una conducta estatal para lo que necesita la industria”, puntualizó.

Provincias vecinas

Weretilneck resaltó el vínculo con su par neuquino, Rolando Figueroa. “La relación es diaria y permanente. Neuquén es muy generosa con Río Negro”.

Como parte de esa buena relación, el gobernador se refirió al complejo problema de la infraestructura. “Las provincias estamos pidiendo transferencia de las rutas porque nos permitiría resolver los problemas de los complejos de Vaca Muerta. Una empresa tarda hasta 2 o 3 horas para llevar un equipo de trabajo. Es un problema logístico importante”. Y deslizó que “creemos que el ferrocarril Roca es muy importante su desarrollo”.

Para terminar, se detuvo en señalar el fuerte impacto que tenía el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en el contexto macroeconómico del país. “Es central para lo que viene. La imagen de Argentina es negativa y condiciona la inversión. El RIGI es la única alternativa para ofrecer estabilidad y previsibilidad a las inversiones”.

Como broche de oro, dijo: “Argentina no tiene destino si la canasta de exportaciones no tiene futuro. Hay que consolidar el complejo de Vaca Muerta y minería. El campo no alcanza”.