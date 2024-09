Rucci: "no vamos a perder el derecho a manifestarnos"

En diálogo con Al final de todo (LU5), el secretario general del sindicato, Marcelo Rucci, dijo: “ Me parece un despropósito traer fuerzas federales a los yacimientos”.

Una asamblea histórica

¿Cómo fue la asamblea en Rincón de los Sauces?

La verdad que mucha gente, fue un día muy lindo, recordando tiempo que cambiaron la historia de nuestro gremio. Esa huelga significó terminar con el avasallamiento, con la humillación a la que sometían a los trabajadores. En ese momento a los trabajadores no se les respetaba absolutamente nada, ni salario, ni la seguridad, ni la condición de trabajo. Llegó un punto de tal magnitud que realmente se dio esa huelga, fue tremendamente importante. Ahí empezó un crecimiento muy grande en el gremio, mucha gente pasó al sindicato y se hizo que en otros lugares también pasó lo mismo. Fundamental fue reconocer a un montón de compañeros de esa época hace 25 años hicieron posible este cambio tan profundo que vivimos los petroleros después de 9 de septiembre.

¿Qué significado tiene recordar hoy aquella huelga del 99?

Fue un momento donde la gente dijo ‘basta’ a tanto atropello. Fue entender que este tipo de situaciones llevan a este tipo de cosas, no hace falta humillar a los trabajadores, hay que darle las condiciones salariales y de seguridad que tienen que tener para poder hacer su trabajo.

El derecho a manifestarse

¿Qué definieron en la asamblea?

Tenemos las paritarias, que tenemos que ir a ver de qué manera nos ponemos de acuerdo con las empresas para cerrar; tenemos el tema de infraestructura, que habíamos participado de una reunión hace poco tiempo con las empresas para ver de qué manera (entre todos) sacamos el problema de infraestructura adelante; y decimos ‘no’ al comando no sé cuánto que quieren formar por el antibloqueo, creo que no hace falta. Me parece un despropósito, justamente eso llevó a que también la gente reaccionara en el 99.

Marcelo Rucci asamblea Rincón de Sauces (1).jpeg

¿Cómo imaginan el rechazo al protocolo antibloqueo?

Hay que manifestarse. He pedido de que los legisladores de la provincia de Neuquén que rechacen eso, lo mismo para el gobernador (Rolando Figueroa), él sabe que no hace falta. Me parece que esa plata se podría invertir en otra cosa. Esperemos que eso pase no, no tenga ninguna duda de que legítimamente nosotros no podemos estar a favor, nos quieren domesticar poniendo las fuerzas federales, como gendarmería, con el látigo o el garrote; no vamos a perder el derecho a manifestarnos cuando tengamos que hacerlo porque no somos animales tampoco.

Vaca Muerta en el centro

¿Qué números están negociando en paritarias?

Tenemos que sentarnos. En los últimos tiempos hemos arreglado lo que marcan los índices de inflación, Nosotros tenemos dos meses adentro y este mes sería el tercero. Tenemos que acordar eso.

Tenemos que discutir otras cosas que la vamos a tener que charlar en el ámbito paritario también, pero en línea general venimos cerrando bien con la industria.

Por eso digo que me parece un despropósito traer fuerzas federales a los yacimientos en vez de solucionar las necesidades que tiene la gente y los pueblos. Hay que decir que no solamente las tienen los trabajadores, sino los habitantes de los pueblos que no tienen seguridad, que no tienen servicios básicos como corresponde, que tienen mal las rutas, que no tienen con conectividad de Internet, que no tienen planes de vivienda... Entonces, me parece que hay que invertir en otras cosas y no querer disciplinar o domesticar a los trabajadores trayendo fuerzas federales.