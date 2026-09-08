Rolando Figueroa: "Vaca Muerta no es una lámpara de Aladino, hay que trabajar todos los días"

Buenos Aires fue el epicentro de una cumbre entre empresarios italianos y latinoamericanos. La segunda jornada del 10° Foro PYMES Italia–América Latina contó con la participación del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , subió a un escenario para hablar de Vaca Muerta , gas y petróleo .

El panel se llamó "Energía para el Desarrollo: inversión, industria y cadenas de valor. Desde Vaca Muerta hacia el mundo". Compartieron la mesa los gobernadores de Río Negro , Alberto Weretilneck , y de Mendoza , Alfredo Cornejo , con la moderación de Fernando Heredia, periodista de Forbes.

Figueroa fue el primero en tomar la palabra y no se guardó nada. El gobernador manifestó que Vaca Muerta excede los límites de una sola provincia y que hay que entender, de una vez, el carácter industrial que tiene toda la actividad.

"Vaca Muerta no una lámpara mágica"

En este marco, el titular del Ejecutivo neuquino reafirmó que el shale requiere trabajar las 24 horas. "Vaca Muerta, vale la pena aclarar, que es una roca que está a 3.000 metros de profundidad, que es una condición necesaria, pero no suficiente para que funcione. Muchos hablan de Vaca Muerta y piensan que es una lámpara de Aladino que se frota y sale riqueza", lanzó Figueroa.

Asimismo, el mandatario resaltó que la roca madre exige sinergia, sincronización y un ecosistema armado entre todos los actores de la cadena productiva y fue tajante con algo que mucha gente todavía no entiende. "El gas y el petróleo hay que trabajar todos los días, hay que producir con método, hay que ser más eficiente", remarcó.

DE NEUQUÉN HACIA EL MUNDO



Invitados por @redadimra, expusimos sobre el rol de la energía para el desarrollo en el X Foro PyMEs Italia–América Latina 2026 junto a @WeretilneckOK y @alfredocornejo. Vaca Muerta requiere mucha sinergia y sincronización: Nación, Provincia, municipios… pic.twitter.com/KVtkkocH6f — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 8, 2026

La mirada puesta en Europa

Argentina tiene capacidad de abastecer al mundo seis veces lo que va a consumir en los próximos 30 años y ese excedente ya se está colocando en el Cono Sur. Es por eso que el próximo paso es salir hacia Europa, y la vinculación con Italia pasó a ser un tema central de su exposición.

Figueroa fue claro respecto de qué hace falta para que ese horizonte se concrete: infraestructura, articulación regional y una planificación estatal que acompañe a las empresas en cada etapa del proceso productivo.

El rol del Estado y los cuatro dogmas

"La empresa sola no puede hacer nada, el Estado solo no puede hacer nada", sostuvo, y destacó que el trabajo conjunto entre Nación, provincias y municipios es lo que permitió llegar hasta este punto del desarrollo.

Además, el gobernador subrayó que esto no es una discusión sectorial ni una bandera de un espacio político. "No es un desafío sectorial, no es un desafío de un partido político, es un desafío generacional", consideró.

En tanto, Weretilneck planteó cuatro condiciones que considera innegociables para el desarrollo de Río Negro: estabilidad política, seguridad jurídica, previsibilidad económica y acuerdo social. También remarcó la necesidad de una cultura de asociación entre pymes, provincias, Nación y municipios.

"Creo que es la última gran oportunidad que va a tener Neuquén de transformar su economía, pero viene de la mano también la última gran oportunidad de sacar adelante la Argentina", afirmó Figueroa.